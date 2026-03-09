¡Se viene el mar!: Maretazos gigantes fueron reportados en diversos puntos y AMENAZARIAN con inundar la Costa Verde

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La naturaleza parece haberse confabulado, ya que este fenómeno coincide con la fase de luna llena. Este factor astronómico provoca que la marea suba más de lo habitual, permitiendo que el agua penetre con mayor facilidad con las zonas urbanas y malecones. Las autoridades han sido claras: no es un día para juegos ni para selfies cerca de la orilla. El golpe del agua será seco y violento, especialmente en las áreas donde el mar choca directamente contra las rocas del malecón.

Zonas rojas: Del Callao hasta el sur chico

El mapa de riesgo se tiñe de rojo en puntos estratégicos de la capital. En el Callao, zonas emblemáticas como Chucuito y la Plaza Grau ya sienten la presión del agua, que amenaza con saltar las defensas costeras. Mientras tanto, en la Costa Verde, los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos están bajo vigilancia estricta. El peligro no es solo para los bañistas, sino para los conductores que circulan por la vía rápida, ya que las piedras y el agua suelen terminar en medio de la pista.

Los balnearios del sur no se quedan atrás. En San Bartolo, los vecinos ya reportan una agitación marina preocupante que ha cubierto gran parte de la arena. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha confirmado que esta intensidad se mantendrá en niveles peligrosos durante las próximas horas, por lo que se ha ordenado el cierre preventivo de varios puertos y caletas para evitar tragedias con las embarcaciones pesqueras.

¿Cuándo volverá la calma al litoral?

Afortunadamente, este escenario de terror tiene fecha de vencimiento. Se espera que la furia del océano comience a ceder gradualmente durante el transcurso del martes 10 de marzo, pasando de un estado fuerte a uno moderado. Sin embargo, los expertos piden no bajar la guardia hasta el miércoles por la tarde, cuando el mar finalmente recupere su ritmo ligero y habitual.

"El oleaje pasará de moderado a fuerte durante la noche de hoy lunes 9", informó la Marina de Guerra del Perú en su último boletín preventivo.

Por ahora, la recomendación es drástica: prohibido ingresar al mar y mantenerse alejados de las barandas de los malecones. La fuerza de un maretazo puede arrastrar a una persona en cuestión de segundos, y con la visibilidad reducida de la noche, el rescate se vuelve casi imposible. Lima está bajo advertencia y el océano tiene la última palabra.