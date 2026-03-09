Petroperú GARANTIZA abastecimiento y venta de gasolina Premium y diésel ante crisis de gas natural

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis por la escasez de gas natural, Petroperú anunció al público que sus plantas de venta están cubriendo la alta demanda de gasolina premium para garantizar el suministro del combustible y evitar el desabastecimiento en el país.

Petroperú informa sobre alta demanda de gasolina premium ante falta de GNV

Mediante un comunicado, la petrolera estatal no solo se refirió a sus acciones en respuesta a la emergencia por la suspensión de transporte de gas, sino al contexto de la guerra en Medio Oriente, que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos.

Ante estos factores determinantes, la empresa señaló que está al tanto del alza de precios e incremento de demanda de combustibles como GLP, gasolinas y diésel, por lo que informó que se generó una "mayor afluencia de cisternas" en sus plantas de venta.

"En ese sentido, Petroperú viene desplegando sus mayores esfuerzos para continuar despachando GLP, gasolinas y diésel a sus clientes desde sus plantas de ventas. A la fecha, las plantas de ventas vienen atendiendo la alta demanda de gasolina premium", aseguró la petrolera.

Asimismo, Petroperú indicó que está garantizando el abastecimiento de diésel a una "generadora eléctrica (reserva fría)", de forma que permita soportar el suministro de combustible "al sistema interconectado del país".

Finalmente, precisaron que la empresa no cuenta con grifos propios para la venta directa al público, sino que se tratan de "estaciones de servicio afiliadas".

"Es importante recordar que Petroperú participa en el mercado de hidrocarburos a través de la refinación y distribución de combustibles a sus clientes a través de plantas de ventas a nivel nacional", sostuvo.

Sociedad Peruana de Hidrocarburos atribuye alza de precios a conflicto en Medio Oriente

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, se pronunció sobre el alza en los precios de los combustibles y aseguró que se da por el conflicto armado que se viene registrando en el Medio Oriente.

Cantuarias consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno compensan el sobrecosto que se registra a partir del desabastecimiento del GNV tras la deflagración del ducto de TGP.

"El incremento del precio de la gasolina, del diésel y el GLP tiene que ver con el contexto internacional, con el conflicto en el Medio Oriente, hoy ha abierto el mercado con el precio del crudo a 107 dólares, esto nos pega durísimo. 75% del diésel y las gasolinas las importamos y el 30% del GLP, totalmente expuestos", expresó.

En medio de escasez y crisis de gas natural, Petroperú confirmó que está asegurando el suministro de gasolina premium y diésel en sus plantas de venta ante la alta demanda del combustible.