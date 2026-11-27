27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña de documentación gratuita permitirá que menores de edad accedan al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) sin realizar ningún pago. La iniciativa se desarrollará este lunes 30 de noviembre como parte de las acciones impulsadas por las autoridades locales para facilitar el acceso a la identificación de los ciudadanos.

Uno de los aspectos importantes de esta actividad es que no será necesario pagar por la emisión del documento ni por la fotografía, pues la campaña contempla este servicio de manera gratuita. Sin embargo, los organizadores advirtieron que los cupos serán limitados y la atención estará sujeta a la disponibilidad de los espacios habilitados.

¿Dónde y a qué hora se realizará la campaña de DNI electrónico gratis?

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que la campaña se desarrollará en el pasaje Los Leones, en el cruce con el jirón Pedregal 406-408. Este será el punto donde se instalará el personal encargado de recibir a los vecinos que necesiten gestionar el documento de identidad de los menores de edad.

La atención está programada para este lunes 30 de noviembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse para solicitar el trámite correspondiente y recibir orientación del personal registral del Reniec.

Es importante considerar que la jornada tendrá una cantidad limitada de cupos y el servicio se brindará hasta agotar el stock disponible. Por ello, las familias interesadas deberán organizar su visita y procurar llegar temprano, debido a que no todos los asistentes podrían conseguir atención si se completa la capacidad prevista.

Asimismo, la convocatoria establece que los procedimientos se realizarán de acuerdo con el orden de llegada. Esto significa que los interesados no necesitarán gestionar una cita previa para participar en esta actividad.

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La campaña está dirigida específicamente a menores de 17 años que necesiten obtener su documento de identidad electrónico. Por tanto, los padres o tutores deberán tener en cuenta que esta convocatoria no contempla una atención general para todos los ciudadanos, sino que está enfocada en este grupo de la población.

La actividad también incluirá la toma gratuita de fotografías, lo que permitirá facilitar el procedimiento de identificación sin que las familias tengan que asumir un gasto adicional por este servicio.

Cabe precisar que el DNI electrónico de los menores de edad presenta una característica particular: no cuenta con certificados digitales, por lo que sus titulares no pueden utilizarlo para realizar firmas digitales. No obstante, este documento permite acreditar su identidad y cuenta con elementos tecnológicos de seguridad.

En conclusión, esta campaña representa una oportunidad para que las familias de San Martín de Porres tramiten gratuitamente el DNI electrónico de sus hijos. Debido a que la atención tendrá cupos limitados y se realizará por orden de llegada, acudir temprano será fundamental para aprovechar esta jornada.