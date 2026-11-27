27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres peruanos que habían sido reclutados por el ejército ruso para ser partícipes en el confilcto bélico contra Ucrania, lograron salir de la Federación de Rusia con apoyo de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, mediante un comunicado de este 26 de noviembre, que la Sección Consular de la Embajada del Perú facilitó su salida durante esta semana.

Asistencia inmediata

A los tres compatriotas se les brindó asistencia y protección, y se les expidió con rapidez pasaportes de emergencia. A dos de ellos, además, se les dio alojamiento, alimentación y pasajes aéreos. El comunicado no precisa sus identidades ni los destinos de cada uno de los compatriotas.

Un contrato que no se firmó

En uno de los casos, los funcionarios consulares alertaron y persuadieron al peruano para que no suscribiera el contrato de alistamiento militar, y así pudo salir de Rusia. La Cancillería no detalla la situación de los otros dos involucrados.

📄Comunicado de prensa 039 - 26: Cancillería brindó apoyo a tres peruanos en Rusia 👉 https://t.co/mqmY9yPY6s https://t.co/0TMyplSE6J — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 27, 2026

El trasfondo del caso

Desde inicios de 2026, familiares y abogados denuncian una red que capta peruanos con falsas ofertas de trabajo en Rusia, como vigilantes, cocineros o personal de seguridad. Según los testimonios, al llegar les retienen los documentos, les hacen firmar contratos en ruso y los envían al frente en Ucrania.

La Cancillería informó en agosto que al menos 459 peruanos habrían sido captados. La Fiscalía mantiene 22 investigaciones abiertas. Un reporte de septiembre habla de 11 fallecidos, mientras que DW, en mayo, citaba al menos 15, por lo que la cifra de muertos varía según la fuente.

Gestiones y advertencia

El canciller Carlos Espá se reunió el 9 de noviembre en Moscú con su homólogo Serguéi Lavrov, para avanzar en las gestiones sobre el destino de esos 459 peruanos. A la fecha, 58 connacionales han recibido asistencia de la Embajada. La Cancillería pidió no aceptar ofertas laborales en el extranjero sin verificar su autenticidad, sobre todo las que puedan terminar en fuerzas armadas extranjeras.

La salida de estos tres peruanos es un avance, pero deja pendiente la situación de centenares de compatriotas. Las familias siguen pidiendo respuestas sobre su paradero, y la Cancillería aseguró que continuará con la asistencia consular.