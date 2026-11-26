26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce las fechas clave que permitirá cobrar sueldos y pensiones a trabajadores del sector público, de acuerdo al cronograma correspondiente al mes de diciembre de 2026 vía Banco de la Nación, según la normativa vigente en Perú.

Cronograma de pagos para trabajadores del sector público

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores de la administración pública y jubilados bajo el Decreto Ley N.° 20530 en Perú esperan el depósito de sus remuneraciones y pensiones, un ingreso especialmente importante durante las fiestas de fin de año. Para evitar confusiones y organizar sus gastos, los beneficiarios pueden consultar el cronograma, según la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01.

El desembolso de los sueldos y pensiones del sector público se realizarán de manera escalonada vía el Banco de la Nación para evitar aglomeraciones o contratiempos, según la programación aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a aplicarse durante el Año Fiscal 2026.

Se recomienda que los servidores que pertenezcan a las entidades que te mostramos a continuación, deben revisar que sus datos bancarios y su cuenta de remuneraciones se encuentren correctamente habilitados para evitar inconvenientes al momento de recibir el depósito.

Pago de pensiones a la Administración Pública vía Banco de la Nación

De acuerdo al cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones correspondientes a los jubilados del Decreto Ley N° 20530, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales, las fechas en que se realizarán los pagos en diciembre serán los siguientes:

Viernes 11 de diciembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

de diciembre: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Lunes 14 de diciembre: Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda y Relaciones Exteriores.

de diciembre: Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda y Relaciones Exteriores. Martes 15 de diciembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

de diciembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Miércoles 16 de diciembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

Sueldos para trabajadores del Estado en diciembre: fechas clave

De acuerdo con el cronograma oficial del MEF, las remuneraciones de diciembre se depositarán en cuatro fechas, organizadas según los sectores e instituciones del Estado. Entre ellas:

Miércoles 16 de diciembre: Ministerio de Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

de diciembre: Ministerio de Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 17 de diciembre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.

de diciembre: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores. Viernes 18 de diciembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

de diciembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec, Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional. Lunes 21 de diciembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

De acuerdo a la resolución, también se incluye determinados pagos no remunerativos y periódicos, como los correspondientes a trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.

Miles de trabajadores estatales y pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 se preparan para recibir sus ingresos en el último mes del año. Los beneficiarios del pago de sus sueldos y pensiones pueden revisar el calendario completo en el portal oficial del Banco de la Nación.