¿El 31 de agosto será FERIADO a nivel nacional? Descubre qué revela la normativa vigente

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cercanía de la celebración de Santa Rosa de Lima genera dudas entre los trabajadores sobre un posible descanso adicional. ¿El 31 de agosto será feriado a nivel nacional? Conoce qué establece la normativa vigente.

¿El lunes 31 de agosto será feriado? Esto se sabe

La ciudadanía se mantiene a la expectativa sobre los feriados que existen en Perú a nivel nacional, precisamente tras el anuncio del Gobierno de Keiko Fujimori de que los días festivos, excepto Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, puedan ser reorganizados y trasladarlos a los lunes con el objetivo de potenciar el turismo interno y optimizar la productividad del país.

El planteamiento del Ejecutivo se podría aplicar desde el 2027. Sin embargo, el anuncio genera que las personas busquen desde ya, información relacionada a qué pasará con los próximos feriados que se avecinan como el 'Día de Santa Rosa de Lima', que beneficiará a trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, permitiéndoles descansar y alejarse de la rutina laboral.

Pero también se abre la interrogante de si habrá alguna modificación al calendario oficial del Gobierno, es decir, ¿el lunes 31 de agosto podría ser considerado feriado para tener un descanso largo? De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de feriados y días no laborables, se precisa que el lunes 31 de agosto no será feriado a nivel nacional.

¿Habrá feriado largo por 'Día de Santa Rosa de Lima?

Con la normativa vigente en nuestro país, también se deja en claro que al no ser el lunes 31 de agosto considerado como feriado, no se crea un puente para un fin de semana largo, por lo cual, debes recordar que ese día tendrás que cumplir con tus actividades de forma habitual, a menos de que que exista alguna disposición particular de tu empleador o una condición específica aplicable a tu centro de trabajo.

Feriados que restan este 2026

De acuerdo al calendario oficial en Perú, restan los siguientes días para organizar tu agenda y alistar las maletas este 2026:

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esa manera, recuerda que, por ahora, el calendario oficial del Gobierno contempla únicamente el domingo 30 de agosto como feriado nacional por Santa Rosa de Lima y que el lunes 31 será un día en el que deberás cumplir con tu jornada habitual.