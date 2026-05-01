Día del Trabajador: Ministro Óscar Fernández reafirma plan de formalización en favor de más de 12 millones de peruanos

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del Día del Trabajador, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se dirigió a los millones de trabajadores del Perú, para destacar el esfuerzo diario que realizan para sostener a sus familias y en favor del crecimiento de nuestro país.

En ese sentido, reafirmó una de las principales políticas del Gobierno a través de su cartera, la cual consiste en atender una "misión social", y es mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores en todos los ámbitos.

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