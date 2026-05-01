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Día del Trabajador: Ministro Óscar Fernández reafirma plan de formalización en favor de más de 12 millones de peruanos

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, envió un mensaje por el Día del Trabador, donde ratificó las políticas del Ejecutivo para mejorar las condiciones de fuerza laboral del nuestro país.

Óscar Fernández Cáceres.
Óscar Fernández Cáceres. MTPE

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/05/2026

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En el marco del Día del Trabajador, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se dirigió a los millones de trabajadores del Perú, para destacar el esfuerzo diario que realizan para sostener a sus familias y en favor del crecimiento de nuestro país.

En ese sentido, reafirmó una de las principales políticas del Gobierno a través de su cartera, la cual consiste en atender una "misión social", y es mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores en todos los ámbitos.

(Noticia en desarrollo...)

 

 

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