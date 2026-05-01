ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud moderada entre junio y julio

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través de un nuevo comunicado, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que "es más probable" que El Niño Costero persista, por lo pronto, hasta enero de 2027 con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio del presente año.

Situación del climatológica de mayo a julio

De acuerdo con el comunicado N.º 08 -2026 del ENFEN, para el trimestre mayo - julio se tiene previsto que las precipitaciones en la costa norte oscilen entre rangos normales y superiores, con episodios de carácter localizado en mayo, debido a la finalización de la temporada estacional de lluvias.

Asimismo, se calculan temperaturas del aire por encima de sus promedios habituales en toda la franja costera. En cuanto al pronóstico hidrológico, se prevé el predominio de caudales dentro del rango normal en la región hidrográfica del Pacífico, con excepción de la zona sur.

En cuanto a los recursos pesqueros, se tiene previsto que en las próximas semanas la anchoveta del stock norte centro continúe presentando bajas capturas por el cierre temporal de áreas debido a la alta incidencia de juveniles. Por otro lado, se estima que el bonito continuará disponible a lo largo del litoral.

Comunicado

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Bajo estas consideraciones, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 15 de mayo del presente.

Frente al nuevo pronunciamiento, es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen todas las prevenciones del caso, a fin de que no se generen afectaciones a la vida y salud de sus pobladores, ni tampoco pérdidas materiales.