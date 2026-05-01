Chofer presuntamente ebrio sale de fiesta y provoca accidente fatal con un muerto y cuatro heridos

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible hecho se registró en la madrugada de este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador. Un chofer, presuntamente en estado de ebriedad, salió de una fiesta y, en su intento de incorporarse a una avenida, terminó derribando un puesto de comida callejera y atropellando a cinco personas, dejando a cuatro mal heridas y una fallecida.

Chofer atropella a cinco personas en SJL

Según información preliminar, el conductor fue identificado como Giovanni de la Cruz Falcón, quien había asistido a una reunión por el Día del Trabajador de una empresa textil. Sin embargo, al momento de intentar retirarse y no poder avanzar hacia la avenida Próceres de la Independencia, decidió salir retrocediendo por una calle.

Debido a su presunto estado de ebriedad, embistió violentamente un puesto de comida rápida, donde varios comensales esperaban pagar por sus alimentos. El conductor atropelló a cinco personas, de las cuales cuatro resultaron heridas, mientras que la quinta, identificada como Vilma Pachá Alvarado (39), falleció.

La minivan que conducía De la Cruz terminó empotrada contra un poste, y el chofer fue detenido por agentes policiales que llegaron al lugar de los hechos. La pareja de la mujer fallecida también resultó herida y fue atendida en el lugar, mientras exigía justicia por la sensible muerte de su pareja en un día tan especial.

En tanto, otras tres personas fueron trasladadas a la clínica San Juan Bautista para ser atendidas por sus lesiones. Finalmente, el chofer fue llevado a la comisaría de la zona, donde será investigado por agentes especializados de tránsito.

Es así que, el trágico accidente ha generado conmoción en San Juan de Lurigancho y reabre el debate sobre el consumo de alcohol al volante. Mientras las víctimas se recuperan, familiares exigen justicia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley vigente.