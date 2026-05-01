Temblor HOY 1 DE MAYO en Perú: ¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado esta madrugada?

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este viernes 1 de mayo en la región Lima, generando una leve sensación de movimiento entre los pobladores cercanos al epicentro. El evento ocurrió a las 03:13 a.m. y, aunque no causó daños materiales, despertó a más de uno en plena madrugada.

Sismo sacude Lima en la madrugada

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 90 kilómetros, lo que explica por qué su intensidad fue relativamente baja. El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al noreste del distrito de Calango, en la provincia de Cañete, una zona donde estos fenómenos suelen ser monitoreados constantemente.

La intensidad del sismo fue de II a III en la escala de Mercalli Modificada para Calango, lo que significa que fue percibido de manera ligera por algunas personas, especialmente aquellas que se encontraban en reposo o en edificios altos. A pesar de ello, no se reportaron daños ni emergencias, según los primeros informes.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0242

Fecha y Hora Local: 01/05/2026 03:13:17

Magnitud: 4.0

Profundidad: 90km

Latitud: -12.40

Longitud: -76.36

Intensidad: II-III Calango

Referencia: 24 km al NE de Calango, Cañete - Limahttps://t.co/y2KD1WPRfi — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 1, 2026

Este tipo de movimientos recuerda a la población la importancia de mantenerse preparada ante un eventual sismo de mayor magnitud. Tener una mochila de emergencia, identificar zonas seguras en casa y mantener la calma son acciones clave para reducir riesgos. El Perú se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que las autoridades recomiendan no bajar la guardia y reforzar la cultura de prevención en todo momento.

Perú en el Cinturón de fuego del pacífico

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una enorme zona que rodea el océano Pacífico donde se concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Países como Perú, Chile, Japón, México y Estados Unidos forman parte de este "anillo", que parece dibujar un círculo alrededor del océano.

Esto ocurre porque en esa área chocan varias placas tectónicas, que son como grandes bloques que forman la superficie de la Tierra. Cuando estas placas se rozan, se hunden o se separan, liberan energía acumulada en forma de sismos o erupciones volcánicas.

En el caso del Perú, el movimiento se produce principalmente por el choque entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce debajo de la segunda, generando una constante acumulación de energía que, al liberarse, produce temblores de distinta magnitud.

Por eso, vivir en esta zona implica estar más expuestos a estos fenómenos naturales. Sin embargo, también permite que existan sistemas de monitoreo constantes, como los del Instituto Geofísico del Perú, que ayudan a informar a la población en tiempo real.

El sismo registrado en la madrugada, aunque leve, vuelve a poner en alerta a la población limeña sobre la constante actividad sísmica en el país. Mantener la calma, estar informados y contar con medidas de prevención puede marcar la diferencia ante un evento de mayor magnitud que ponga en riesgo vidas.