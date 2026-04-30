Abencia Meza podría dejar prisión: Tribunal Constitucional marca nuevo rumbo en su caso

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de ser sentenciada a 30 años de prisión por el asesinato de su ex pareja Alicia Delgado, la excantante folclórica Abencia Meza podría dejar prisión tras un hábeas corpus presentado.

En las últimas horas, la situación judicial de la ex intérprete daría un giro por la reciente audiencia en el Tribunal Constitucional. Esta medida dejo a votación la demanda de hábeas corpus que fue presentada por su defensa.

Asimismo, la primera condena de 30 años que tuvo Abencia Meza por el homicidio, busca acceder al beneficio de semilibertad después de haber cumplido con un gran tiempo de su condena.

El abogado que impulsa su salida

Durante la audiencia, el abogado Humberto Abanto sostuvo que existe una controversia respecto a qué versión del Código de Ejecución Penal debe regir.

Según explicó, la cantante ya contaba con una condena firme desde 2012, tras un primer pronunciamiento de la Corte Suprema.

Si bien dicha resolución fue anulada en 2019 por el propio Tribunal Constitucional, la defensa argumenta que no se puede desconocer su existencia ni los efectos que tuvo en el inicio del régimen penitenciario de la artista.

En esa línea, el equipo legal insiste en que se debe aplicar la normativa vigente en 2012, la cual permitía acceder al beneficio de semilibertad incluso en delitos graves.

Dicha normativa contrasta con la modificación introducida en 2018, que restringe este beneficio para casos como el homicidio calificado, delito por el cual Meza cumple condena.

Audiencia pública de pleno en el caso de Abencia Meza

Contexto judicial previo

Cabe recordar que en instancias judiciales previas, como el Vigésimo Sexto Juzgado Penal Liquidador y la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, rechazaron el pedido al considerar que corresponde aplicar la norma más reciente.

Según el cumplimiento de esa disposición, la Corte Suprema volvió a ratificar la condena en 2020 y esta vez con una fundamentación más detallada.

Este nuevo pronunciamiento es el que ha sido tomado como referencia por el Poder Judicial para denegar la semilibertad, al considerar vigente la normativa restrictiva de 2018.

Destino de la ex cantante

Ahora, será el Tribunal Constitucional el que defina si se mantiene ese criterio o si se abre la posibilidad de que Abencia Meza acceda a la semilibertad, en una decisión que podría marcar un precedente en la interpretación de beneficios penitenciarios en el país.

En conclusión, el uso de recursos legales como el que ha sido presentado puede generar polémica al no cumplirse con la condena en una homicidio que conmocionó al país.