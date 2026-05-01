Comunidad de Kumpanam denuncia invasión de empresarios ecuatorianos en territorio fronterizo

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Jeconias Mayan, presidente de la asociación de la comunidad nativa de Kumpanam, denunció que empresarios ecuatorianos se encuentran invadiendo su territorio en presunta colusión con agentes del Ejército y la PNP. "No podemos estar tranquilos", señaló.

Kumpanam denuncia presencia ilegal de ecuatorianos

La comunidad awajún de Kumpanam, ubicada en el distrito del Cenepa, cerca a la frontera con Ecuador, se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la presencia de ciudadano del país vecino que se dedican a la minería ilegal.

En conversación con Manuel Rosas, Jeconias Mayan relató que, desde hace tiempo, un considerable número de extranjeros se encuentran invadiendo su territorio, poniendo en peligro las actividades ancestrales que realizan.

"Los empresarios ecuatorianos vienen a nosotros a fastidiarnos, como nosotros venimos haciendo muchas quejas [...] No es primera vez, son varias veces que lo vienen haciendo", sostuvo

Asimismo, denunció un presunto pacto entre los referidos empresarios y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, quienes les permitirían ingresar con armas y maquinaria a esta zona fronteriza.

"Ellos vienen haciendo negocios con los militares y los policías que están ahí. Esos empresarios están bien armados con los delincuentes a invadir a nosotros y botarnos de la zona porque la mayoría estamos trabajando ancestralmente", refirió.

No desean base militar en la zona

Ante las sospechas de un posible arreglo entre ambos bandos, los miembros de la comunidad de Kumpanam, a través de Jeconias Mayan, exigen que no exista una base militar en la zona.

Y es que, según explicó, los graves hechos que denuncia ocurren a pesar de la existencia y operatividad de dos puestos de vigilancia, en las zonas de El Tambo y PV4. A eso se le suma que, ahora, manejan la información de que los ciudadanos ecuatorianos financian la construcción de otro puesto más.

"Ya no queremos base militar. Nuestra gente vive con tranquilidad. Según ellos dice que es para controlar la zona con militares, pero es mentira. Los empresarios que estoy mencionando son mineros ilegales y nosotros no queremos, así sea legal o ilegal. Nosotros estamos trabajando ancestralmente", concluyó.

Cabe destacar que la presencia de la minería ilegal en Kumpanam está contaminando la principal quebrada de la zona, que es fuente de alimento y uso doméstico. En este contexto, dicha comunidad awajún denuncia la invasión de empresarios ecuatorianos en su territorio, una situación que estaría permitida por la PNP y el Ejército.