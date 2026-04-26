Así fue la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo como invitados

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Amor en las alturas! En una romántica e íntima boda, el actor y director Bruno Ascenzo se casó con su pareja, el cantautor Adrián Bello, en el Valle Sagrado del Cusco este sábado, sellando su amor tras 13 años de relación.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebran boda secreta

La boda se celebró en estricto privado este sábado 25 de abril, en el hotel boutique La Casona de Yucay, rodeado de naturaleza mística. El evento se había mantenido en hermetismo total hasta que la wedding planner, Carla del Castillo, lo hizo público.

Por su parte, las redes sociales del propio hotel y la fotógrafa oficial del evento filtraron las primeras imágenes y videos, dejando ver una ceremonia al aire libre donde los novios caminaron hacia el altar al inicio.

Entre los invitados, destacaron actores y personajes emblemáticos del medio artístico peruano, como Denisse Dibós, Melania Urbina, Giovanni Ciccia, Gisela Ponce de León, Anahí de Cárdenas y Luciana Blomberg.

Pero, sin duda, la gran amiga de Ascenzo desde su actuación en la telenovela infantil 'Travesuras del Corazón', Stephanie Cayo, no podía faltar en la boda y, como no podía ser de otra manera, la acompañó su pareja, el cantante español Alejandro Sanz.

De hecho, ambos habían sido captados un día antes llegando a la Ciudad Imperial, compartiendo posteriormente una romántica imagen de ambos visitando el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Números artísticos de Stephanie Cayo y Adrián Bello

Luciendo un ceñido vestido blanco, Cayo fue parte del número artístico en la boda, con una participación musical donde cantó en un estrado pequeño ante la vista de los novios, quienes se habían sentado en el gras sin mayor formalidad, según dejó ver un video del hotel.

Asimismo, Adrián Bello también dio rienda suelta a su talento al interpretar sus propias canciones desde el escenario, dándole un toque aun más emotivo e inolvidable.

Por su parte, Anahí de Cárdenas compartió este domingo tres imágenes de Ascenzo y Bello luciendo felices al compartir un beso, aparentemente, durante un baile.

La actriz acompañó la publicación con una emotiva dedicatoria hacia los novios, destacando el amor puro en su relación y el desarrollo de la boda, que, según consideró, "destronó" a la de ella.

"Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. La reciprocidad en el cariño y la lección de que todos somos merecedores de un amor hermoso. así como el suyo. (...) Creo que su matri destronó al mío", escribió De Cárdenas.

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellaron su amor en una emotiva boda en el Valle Sagrado del Cusco este sábado 25 de abril.