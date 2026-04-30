Pronabec reconoce que Beca 18 se anunció sin contar con presupuesto suficiente

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Kocyen Chon Yamasato, admitió que el anuncio de 20 mil nuevas becas de Beca 18 se hizo sin contar con el presupuesto necesario para cubrirlas, aclarando que el problema se originó antes de su gestión.

"Institucionalmente, debo reconocer que no se informó oportunamente de esta situación, por lo tanto se generaron expectativas que, lógicamente, no iban a poder ser satisfechas", señaló,

Falta de recursos para becarios anteriores

El funcionario precisó que tampoco había fondos para continuar con los becarios que ya estaban en curso, dejando en evidencia la magnitud del déficit financiero que enfrentaba la institución.

"Cuando se anuncian 20 mil nuevas becas, no se contaba con el presupuesto para cubrirlas y tampoco para continuar con los becarios anteriores", afirmó.

Consultado sobre posibles responsables, Kocyen indicó que corresponde al órgano administrativo analizar y procesar los casos. Añadió que, al asumir el cargo, encontró normas deficientes y un escenario de falta de presupuesto, por lo que se ha conformado un grupo de trabajo para impulsar una reingeniería en Pronabec.

El director explicó que este año el Ministerio de Educación destinó 177 millones de soles de su propio presupuesto para atender las necesidades de los becarios anteriores y, con esfuerzo adicional, lanzar una convocatoria de 5,184 nuevas becas de Beca 18.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Kocyen Chon Yamasato, sostuvo que se busca presentar a becarios destacados ante empresas y ministerios. Además, mencionó que las carreras que financie el Estado deberán estar... pic.twitter.com/02xamimosY — Exitosa Noticias (@exitosape) May 1, 2026

Afectados en Beca Generación Bicentenario

Respecto a los jóvenes admitidos en universidades internacionales que quedaron sin apoyo por la suspensión de la Beca Generación Bicentenario, Kocyen fue claro y señaló que, actualmente, no existe un plan claro para aliviar la situación ante la falta de recursos.

"No te puedo decir cómo podemos satisfacer esas expectativas porque hoy no cuento con un presupuesto necesario para ello".

Reconoció además que Pronabec no puede interceder ante las universidades extranjeras y que cada estudiante deberá gestionar sus opciones de manera individual.

Situación de becarios de posgrado

Por otro lado, el funcionario descartó que existan 600 casos aprobados sin acceso a financiamiento, aclarando que actualmente hay 283 becarios de posgrado de años anteriores que sí cuentan con presupuesto hasta culminar sus estudios. Añadió que se trabaja para que, una vez asegurados esos compromisos, pueda abrirse una nueva convocatoria cuando se disponga de fondos.

Las declaraciones de Kocyen confirman lo que ya advertían otras editoriales y gremios: el anuncio de miles de becas se hizo sin respaldo financiero real. Aunque el Minedu ha destinado recursos para sostener a los becarios actuales y abrir una convocatoria reducida, la falta de presupuesto mantiene en incertidumbre a cientos de jóvenes que aspiraban a estudiar en el país y en el extranjero.

El reto ahora es que la reingeniería de Pronabec logre recuperar credibilidad y garantizar que futuras convocatorias no repitan el mismo error en perjuicio del futuro del país.