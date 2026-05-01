Congreso aprueba incremento del 50% de la asignación económica mensual de militares acuartelados

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que propone autorizar un aumento del 50% de la asignación económica mensual de los militares acuartelados, es decir aquellos que prestan servicio militar permanente en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

El texto sustitutorio, exonerado de segunda votación en el debate del Pleno del jueves 30 de abril, se sustenta en los Proyectos de Ley 4122/2022-CR, 7073/2023-CR y 14305/2025-PE. En la actualidad, los ciudadanos que prestan dicho servicio perciben asignaciones que oscilan entre los S/256 y los S/802 dependiendo de su cargo.

Incremento del 50% en su asignación económica mensual

El dispositivo legal aprobado precisa que su finalidad es "actualizar la escala de la asignación económica mensual acorde con las funciones y responsabilidades asumidas por el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas".

La propuesta se sustenta teniendo en consideración los "riesgos y contingencias inherentes a la naturaleza de sus actividades, que pueden comprometer su integridad física, su salud e incluso su vida", especialmente en el marco de su participación en la lucha contra el terrorismo y la minería ilegal, así como su participación el control del orden interno en zonas declaradas en emergencia.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta general de la República, Alejandro Soto Reyes, indicó que resulta imperativo autorizar este incremento debido a que dicha asignación económica no ha sido actualizada desde el año 2012 y no se está considerando la inflación.

"Es preciso mencionar que, la información del proceso inflacionario desde el año 2012 a la fecha, oscila en un 3 % por año, pero que en estos últimos años se ha incrementado, acumulándose de diciembre del año 2012 a diciembre del año 2025 en un promedio de 52.00 %. Situación que configura una desatención total del Estado sobre aquellos ciudadanos que voluntariamente prestan servicio a la patria", se lee en el dictamen. Asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado desde 2012 Asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado desde 2012

Congreso aprueba ley que garantiza el "descanso sentado"

Esta misma fecha, el Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, un dictamen que busca garantizar el derecho al "descanso sentado" para trabajadores que laboran de pie durante periodos prolongados de tiempo, otorgándoles sillas o asientos ergonómicos.

El dictamen tiene por objetivo beneficiar a trabajadores que efectúan actividades en posición de pie desde 3 horas continuas, considerando que la falta de pausas es una "condición de trabajo abusivo o de hostilidad laboral".

En conclusión, el Legislativo aprobó un dictamen que actualiza la asignación mensual de los militares acuartelados en sedes de las FF.AA.