Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 1 de mayo?

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo que va del año, el sol peruano ha registrado una depreciación significativa que la sitúa como la divisa de peor desempeño de Latinoamérica, junto con el peso uruguayo y la lempira hondureña. A pesar de ese panorama, este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el billete verde muestra una ligera corrección en comparación a los picos máximos alcanzados durante el mes de abril.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes 1 de mayo?

Aunque parezca que la moneda estadounidense solo afecta a quienes realizan viajes recurrentes o importan productos, su impacto es generalizado. En una economía parcialmente dolarizada como la peruana, el tipo de cambio influye directamente en los precios de bienes fundamentales que se cotizan en dólares.

Y no solo eso, la fluctuación del billete verde también afecta de forma distinta a deudores y ahorristas. Así, quienes tienen deudas en dólares (como créditos vehiculares o hipotecarios) pero reciben sus ingresos en soles, ven aumentar su carga financiera cada vez que la moneda local se deprecia frente al dólar

Ahora bien, el precio del dólar se determina principalmente por la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, si hay muchos dólares, por ejemplo por altos ingresos debido a exportaciones, el precio baja. En cambio, si hay escasez o miedo, las empresas compran más dólares para protegerse y el precio sube.

En este escenario, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) cumple la tarea de registrar e informar el tipo de cambio oficial del día, basándose en las operaciones del mercado que reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ello lo hace con fines contables y tributarios.

Explicado ello, para la jornada de este viernes 1 de mayo, la SUNAT ha fijado la cotización del dólar en S/ 3.512 para la compra y S/ 3.521 para la venta . Las cifras evidencian una breve disminución, ya que el día de ayer, la compra se situó en S/ 3.523 mientras que la venta alcanzó los S/ 3.529.

VIERNES, 1 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.512 S/ 3.521

¿Cuál es el precio del dólar paralelo hoy?

Conocer el precio del dólar paralelo, a menudo denominado "dólar de la calle", es importante porque representa la cotización del mercado informal, que se determina por la oferta y demanda directa entre casas de cambios y cambistas. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/ 3.490 | Venta S/ 3.520

En ese sentido, la cotización de la divisa estadounidense presenta una ligera corrección a la baja después de una semana que registró sus picos significativos del mes.