Vía Expresa Sur no ha sido terminada ni cumple con los requisitos para tal categoría, advierte experto

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Vía Expresa Sur, inaugurada como una solución para descongestionar el tránsito hacia la Panamericana Sur, no debería ser considerada como tal.

Así lo afirmó el exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, Franklin Barreto, quien advirtió que la obra fue inaugurada apresuradamente y no cumple con los requisitos técnicos ni legales de una vía expresa.

"Tenemos una vía que ha sido inaugurada apresuradamente, no está terminada. Por lo tanto no es una vía expresa; la llamamos así pero si vamos al concepto que está determinado en las ordenanzas municipales, no cumple con los requisitos", señaló en diálogo con Exitosa.

Barreto explicó que, al no estar culminada, la infraestructura genera riesgos constantes para conductores y peatones.

"Para ese caso, se tiene que contar con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Y esto es muy importante porque es una vía que trae peligro", añadió.

Inspectores expuestos

El especialista también cuestionó la presencia de inspectores municipales en intersecciones de alta conflictividad, como ocurrió en el reciente accidente en Surco. Una trabajadora fue atropellada por un taxi que, a su vez, había sido embestido por otro vehículo a gran velocidad.

"Se ve que ha tratado de detener una parte de la corriente vehicular, pero no dejemos de ver que esta intersección está semaforizada. Entonces, si le da pase a otro vehículo, está administrando el derecho de paso. En caso el policía lo hace, lo hace sobre la base de una técnica", explicó.

Barreto recalcó que la inspectora no tenía competencia legal para dirigir el tránsito ni administrar el derecho de paso, pues esa función corresponde únicamente a la Policía de Tránsito.

"Acá hay un acto de negligencia, porque esa persona no tiene competencia legal para dirigir el tránsito. La pista es un espacio para vehículos, no para personas", subrayó.

Críticas vecinales

La inconclusa obra ha sido objeto de críticas por parte de vecinos y usuarios, quienes denuncian constantes accidentes en la zona. La falta de señalización, semaforización adecuada y pasos a desnivel ha convertido la Vía Expresa Sur en un punto de riesgo, donde inspectores municipales intentan suplir la ausencia de infraestructura segura.

La advertencia de Barreto expone una realidad incómoda: la Vía Expresa Sur fue inaugurada sin cumplir los estándares de seguridad y hoy representa un riesgo para conductores y trabajadores municipales.

El accidente en Surco confirma que la improvisación y la falta de culminación de la obra han convertido a esta vía en un foco de peligro, donde la negligencia institucional se traduce en vidas expuestas.