Cuestionan registro virtual de inquilinos extranjeros ante Migraciones: No frenará la inseguridad

En entrevista con Exitosa, el miembro del Comando Con Venezuela, Yerson Pepper, cuestionó la disposición del Ejecutivo de que los hospedajes y arrendadores deban registrar a los inquilinos extranjeros ante Migraciones.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Pepper señaló que la medida fracasaría debido a que los foráneos que incurren en delitos no tienden a ser inmigrantes legales. Es decir, no cuentan con documentación que pueda ser registrado.

"En materia de seguridad, pienso que eso no va a frenar la inseguridad porque el que extorsiona, el que comete sicariato, no tiene documentación, no tiene un carnet de extranjería y no tiene un CPP", declaró para Exitosa.