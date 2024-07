¡De Huancayo a Lima! Atleta recorrió 380km a pie para pedir ayuda para su hermano enfermo

En entrevista con Exitosa, el atleta Carlos Rubén Casallo Lozano contó que recorrió más de 380km a pie, desde Huancayo a Lima, para pedir el traslado de su hermano enfermo de ascitis al Hospital 2 de Mayo.

"Es triste porque es mi único hermano y somos huerfanos. A veces no hay quien lo ayude a hacer sus necesidades. (...) Tuvo una pareja que lo dejo", expresó para nuestro medio.

El deportista peruana dio a conocer que su hermano fue sometido a una operación en el Hospital Carrión en Huancayo por un quiste al hígado. Sin embargo, algunas complicaciones lo llevaron a volver a ser sometido a una intervención quirúrgica.

Lamentablemente, la enfermedad ha evolucionado y se ha convertido en una infección, poniendo en riesgo la vida del hermano de Carlos Rubén Casallo. Lo más grave de esta situación es que los doctores del centro de salud regional habrían optado por desatender al paciente y únicamente brindarle calmantes.

Por ello, el atleta ha venido hasta la ciudad de Lima para pedir que su hermano sea atendido por personal del Hospital 2 de Mayo. Y es que no cuenta con ninguna red de apoyo que permita atenderlo adecuadamente. Al parecer, la pareja de su hermano lo habría dejado producto de la enfermedad.

Pese a que el Hospital Carrión de Huancayo ya realizó la referencia para que el joven enfermo sea atendido en el Hospital Dos de Mayo, el nosocomio limeño se estaría negando a aceptarlo debido a que no cuentan con camas disponibles.

Es así que ha decidido venir corriendo de Huancayo para hacer escuchar su pedido de ayuda y solicitarle a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Salud, César Vásquez, que faciliten las gestiones de traslado de su hermano.

"Yo le pido a la presidenta, al ministro de Salud, que por favor salven a mi hermano. Yo soy un atleta, un deportista, quizás no tenga dinero pero me gustaría que lo traten aquí. Acá pueden evitar que la infección no avance más", pidió.