Caso Jenss Lara: 'Jhonsson Pulpo' fue recluido en la Base Naval del Callao donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Pasada las 9:00 p. m. de este martes 22 de septiembre, finalmente Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue recluido en la Base Naval del Callao, luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y secuestro extorsivo.

Como se recuerda, tanto el prontuariado, más Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, cumplirán la medida ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte de La Libertad, tras ser detenidos en Bolivia el último 1 de septiembre, dos días después del secuestro en agravio de o Jenss Lara Tantaquilla, acto delictivo que ocasionó un cuádruple homicidio en Trujillo.

#LoÚltimo. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte de La Libertad dicta 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smit Cruz Torres y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ambos detenidos en... pic.twitter.com/upCpyfMwe7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 21, 2026

Defiende a su familia en medio de las graves imputaciones en su contra

Tal como lo anunció en la previa el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, el procesado permanecerá en la Base Naval Callao debido a su alta peligrosidad por ser sindicado de liderar la organización criminal "Los Pulpos", para lo cual bajo estrictas medidas de seguridad.

Independientemente del proceso seguido en su contra, Cruz Torres afronta una sentencia de cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, dictada en Trujillo en marzo de 2020. Por tal motivo, el Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, había ofrecido S/ 500 000 por información que permitiera su ubicación y captura.

Segundos previos a que suba al vehículo blindado de la Policía Nacional del Perú desde la sede de la Dircote, alias 'Jhonsson Pulpo' aseveró que su familia no tiene responsabilidad alguna de sus actos. "Mi familia es inocente", expresó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Jhonsson Smith Cruz Torres, heredero del clan criminal 'Los Pulpos', fue trasladado a la Base Naval del Callao, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones en su contra.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/dIn9wClSZC — Exitosa Noticias (@exitosape) September 23, 2026

(Noticia en desarrollo...)