Madre de familia denuncia golpiza contra su hija en colegio de Carabayllo: "La han querido matar"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una escolar de 15 años fue víctima de una agresión perpetrada por cuatro compañeras de su clase en la Institución Educativa José María Arguedas El Progreso, ubicada en el distrito de Carabayllo.

El ataque físico ocurrió el 15 de septiembre dentro del aula de segundo grado de secundaria durante el horario escolar establecido. La madre de la menor afectada denunció públicamente el hecho asegurando que "A mi hija le han querido matar".

La víctima sufrió múltiples lesiones en la cabeza y extremidades, por lo que requirió atención hospitalaria urgente y una evaluación formal en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal tras el incidente.

Relato de la madre sobre la agresión

Las imágenes captadas por otros alumnos muestran el preciso instante en que la adolescente es rodeada.

"La niña le empieza a agarrar de los pelos. Mi hija se quiere parar y le comienzan a dar puñetes y patadas entre varias", declaró la madre sobre este ataque que habría sido liderado por una escolar de 16 años.

Aquel día del violento incidente, un trabajador auxiliar del colegio contactó urgentemente a la apoderada quien le informó que su hija había sido víctima de agresión y que presentaba signos de sangre.

"Señora, su hija sufrió una agresión, venga que su hija está sangrando", le notificó el trabajador del colegio a la madre de familia.

Según la madre, tras el severo ataque de las otras niñas, la adolescente agraviada presentó signos de conmoción mental y fuertes dolores de cabeza y cuerpo.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, un grupo numeroso de padres de familia acudió a los exteriores del recinto educativo para protestar activamente.

Colegio tomó acciones frente al bullying

Luis Riquero, el actual director del colegio, se pronunció públicamente sobre el grave incidente registrado en las instalaciones educativas.

"Tomé conocimiento de este caso el día miércoles 16 de septiembre. El caso está en trámite con el psicólogo, siguiendo los protocolos correspondientes que señala la norma", indicó el máximo representante del colegio.

Además, confirmó que la administración escolar ya remitió la información documentada del caso a la UGEL respectiva. Precisó que vienen citando a los apoderados de las cuatro menores identificadas en este ataque grupal.

El centro educativo evalúa que las cuatro adolescentes agresoras pasen a recibir el servicio educativo virtual. Esta medida busca salvaguardar la salud física y psicológica de la agraviada mientras las autoridades educativas competentes continúan las investigaciones.