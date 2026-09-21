Daniel Urresti promete capturar 100 delincuentes diarios sin importar hacinamiento carcelario: "Me interesa un car..."

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Debate Municipal Lima 2026 arrancó este lunes con la exposición de propuestas de los postulantes al sillón capitalino; sin embargo, la jornada quedó marcada por la vehemente participación del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti.

Durante su primera intervención, el exministro enfocó su discurso en el combate a la delincuencia, sosteniendo que cualquier proyecto de infraestructura resulta inviable si la ciudadanía continúa desprotegida ante el crimen en las calles de la capital.

Despliegue de los Grupo Terna y meta de capturas

En su diagnóstico inicial, el aspirante remarcó la urgencia de frenar el sicariato, el cobro de cupos y las extorsiones que afectan a comerciantes y transportistas. Para ello, Urresti evocó su desempeño al frente del Ministerio del Interior en el año 2014, cuando potenció al Escuadrón Verde.

Bajo ese antecedente, planteó replicar dicha estrategia desde el fuero edil mediante la contratación masiva de equipos especializados para ejecutar intervenciones diarias en zonas críticas.

"Así como fui el ministro de los terna, ahora seré el alcalde de los terna. Desde la municipalidad contrataremos cien equipos terna para capturar cien delincuentes diarios, es decir, tres mil delincuentes al mes", aseveró el postulante.

No le importará el hacinamiento

El momento de mayor tensión en la jornada se produjo cuando abordó el impacto de estas capturas masivas sobre el sistema penitenciario. Lejos de mostrar preocupación por la sobrepoblación penal, el exoficial elevó el tono de voz y lanzó una expresión altisonante que generó desconcierto en el auditorio. Asimismo, marcó distancia de sus contendores, asegurando que su prioridad radica en devolver la tranquilidad a la población sin apelar a promesas irreales.

"Y si por estas capturas las cárceles se siguen hacinando, ¡me interesa un carajo! No les voy a prometer una Lima de flores o potencia mundial porque no he venido a mentirles. Lo que sí les voy a prometer es que van a dejar de tener miedo. Lo que voy a jurar hoy es que les voy a devolver la seguridad, ¡porque soy Daniel Urresti, yo soy la seguridad!", exclamó en el estrado.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, propuso en el debate electoral que de ganar las elecciones dotará a la MML con 100 agentes terna municipales para capturar a 100 delincuentes por día.



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Ante el exabrupto en vivo, los moderadores del debate intervinieron de inmediato al término de su discurso. La mesa directiva solicitó al postulante guardar la compostura y evitar el empleo de lenguaje disonante, recordando la necesidad de mantener el respeto hacia la audiencia y los demás candidatos.

La encendida participación de Daniel Urresti reflejó los límites éticos en las campañas electorales. Pese a los amonestamientos por su exabrupto verbal, el candidato de Podemos Perú apuesta por consolidar la seguridad ciudadana como su bandera central, apelando de manera directa al constante clamor popular ante el embate de la delincuencia urbana.