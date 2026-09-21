Marco Vinelli sobre eventual rechazo de facultades legislativas: "Seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia, decretos supremos"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se pronunció este lunes 21 de septiembre sobre el pedido de facultades legislativas presentadas al Congreso y su importancia para salvaguardar a la población frente la inminente llegada del fenómeno El Niño.

En medio de la supervisión realizada al reinicio de los trabajos de limpieza y descolmatación del río Tumbes, en el sector Puente Francos, el miembro del Gabinete exhortó a los diputados y senadores a aprobar la modificatorias legales planteadas, a fin de evitar demoras administrativas en favor de los ciudadanos que puedan verse afectados durante el período de emergencia previsto para finales de 2026 y el verano del 2027.

¿Qué pasaría si el Congreso no aprueba el pedido de facultades legislativas?

Como se recuerda, para este martes 22 de septiembre, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para abordar el pedido de facultades legislativas.

En la previa, la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), anunció la semana pasada que la elaboración del predictamen se verá desde el lunes 28 de septiembre debido a que el 21 al 25 la representación nacional se encuentra en semana de representación.

Frente a la posibilidad de que no puedan recibir el respaldo desde el Legislativo, Vinelli sostuvo que seguirán con su misión de atender el fenómeno El Niño y la crisis de inseguridad ciudadana con los mecanismos constitucionales y legales ya existentes.

"Si no nos dan las facultades legislativas, seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia, decretos supremos, potenciando estas áreas de la Policía Nacional, de tal manera que nuestro actuar sea mucho más eficiente, más efectivo, para poder enfrentar la criminalidad; sin embargo, para darle potencia, necesitamos las facultades", puntualizó a Canal N.

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Marco Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Si no nos dan las facultades legislativas, seguiremos mediante el esquema de decretos de urgencia, potenciando áreas como la de Inteligencia de la Policía Nacional



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Luis Galarreta confía en predisposición de los diputados y senadores

En entrevista brindada este lunes 21 de septiembre al programa "Hablemos Claro", el titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, mostró confianza en que los senadores y diputados puedan tener la mejor predisposición para finalmente aceptar el pedido de facultades legislativas, presentadas el pasado 28 de agosto.

"Espero que el Congreso esté a la altura (...) y lo he dicho también, queremos llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados en la mayoría de facultades. Las facultades son cada cinco años y lo que se hace es ir al Congreso a pedir que te permitan acelerar parte de tu plan de Gobierno, tu visión", sostuvo.

Como se recuerda, desde el Gobierno buscan legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días.

Desde el Gobierno apelan al diálogo para que su requerimiento puedan ser aceptado en el Parlamento, pese a la negativa mostrada de hasta ocho comisiones ordinarias.