¿Subió o bajó el precio del dólar? Así cotizó HOY, miércoles 22 de octubre, en Perú

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? El precio del dólar varía nuevamente en medio de la incertidumbre política. Entérate de la cotización actualizada según el Banco Central de Reserva (BCRP) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la jornada de este miércoles, 22 de octubre y así manejar mejor tus finanzas.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú?

En un mundo cada vez más globalizado, la economía de cada país está ligada a la dinámica del mercado de divisas, siendo el dólar estadounidense una de las monedas más influyentes. El valor de este billete impacta en diversas esferas económicas, incluyendo la necesidad de cambiar dólares para diferentes transacciones como los ahorros e inversiones en distintos sectores del país.

Es por ello, que saber cómo y cuánto cambia el precio de esta divisa es fundamental para cuidar tu economía. Una entidad que te permite estar al día sobre el comportamiento del dólar de forma diaria es la Sunat, respecto al tipo de cambio para la compra y venta, que te mostramos a continuación para la mañana de este miércoles:

MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.383 S/ 3.390

Esos valores reflejan que el dólar presenta ligeras variaciones a la alza, en medio de la incertidumbre política en el país, ya que atravesamos un gobierno de transición, y el presidente José Jerí anunció el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de inseguridad ciudadana.

¿Por qué decimos que tuvo un leve incremento? Pues bien, en comparación a los días previos, como ayer, 21 de octubre, la compra era de S/3.368 y la venta de S/3.378, mientras que el día lunes fue de 3.378 para la compra y de 3.389 en la venta.

¿A cuánto cerró el dólar, ayer 21 de octubre?

El precio del dólar en el país cerró el 21 de octubre de 2025 en 3,3920 (con una apertura de 3,3800), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3891, con un máximo de 3,3950 y un mínimo de 3,3770, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Otros valores a tener en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente para hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400

Cierre del tipo de cambio interbancario.

¿Por qué varía el tipo de cambio?

En el Perú, varias plataformas proporcionan acceso al precio del dólar en tiempo real. Los bancos, casas de cambio y aplicaciones financieras ofrecen información actualizada que ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas. También es importante que tengas en cuenta que la cotización de esta divisa varía por los siguientes factores:

La ley de oferta y demanda.

Factores políticos y económicos.

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

La fluctuación del dólar puede tener impacto en las finanzas personales y empresariales, por lo cual, es importante conocer cuál es el precio de esta moneda estadounidense en Perú este miércoles, 22 de octubre.