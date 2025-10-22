Abogado de Luis Magallanes sobre tiro que impactó en Eduardo Ruiz: "El disparo es un rebote"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado del suboficial de tercera de la Policía Nacional Luis Magallanes, Stefano Miranda, reveló que se hallaron videos "más claros" en donde, entre muchas cosas, se observa que el disparo que impactó en Eduardo Ruiz arrebatándole la vida, rebotó en el suelo.

Nuevos videos de manifestaciones

En entrevista en Canal N, Miranda aseguró que el Ministerio Público cuenta con videos, a los que ya tuvo acceso, en los que se observa al efectivo huir tras ser agredido y el momento del disparo que terminó hiriendo a Eduardo Ruiz.

"Lo importante del video, se ve al suboficial de tercera Saavedra y Magallanes corriendo del tumulto de personas y el segundo punto importante, se ve el chispazo, más claro que en las cámaras de la municipalidad, cuando se rebota en el piso. Por tanto, con una certeza podríamos decir, que el disparo que impactó en este ciudadano", expresó.

Asimismo, la defensa del agente indicó que su patrocinado había sido agredido por hasta 30 personas, quienes le causaron las lesiones en la cabeza.

Cabe señalar, que el último sábado 18 de octubre se le dictó a Magallanes 7 días de detención preliminar por el presunto delito de homicidio calificado. En ese sentido, el abogado detalló que los nuevos videos incorporados a la investigación sumado a las pruebas que ya se tienen, mostrarían que fue un hecho culposo, "estos significa que no existió premeditación ni alevosía, por lo tanto estaríamos hablando de un homicidio culposo".

"Lo que la defensa busca es una eximencia de responsabilidad penal, esto significa que él a actuado ante un miedo inminente y utilizó su arma de fuego. Para eso se acredita los certificados médicos legales, la historia clínica y el informe médico de cómo él ingresa al nosocomio del Hospital Central de la Policía", indicó.

Magallanes niega ataque

El suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, investigado por ser el presunto autor de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, se defendió durante la audiencia de detención preliminar en su contra y reveló que aunque buscaba defender su vida el disparo realizado fue hacia el suelo.

Yo no soy ningún delincuente, yo he visto que mi vida ha estado en peligro por eso es que yo usé mi arma pero no hacia el cuerpo, si no yo disparé hacia el suelo ", aseguró.

Es por ello que, el abogado de Luis Magallanes, reveló la existencia de otros videos en los que se observaría claramente que su patrocinado disparó al suelo pero la bala rebotó impactando posteriormente en Eduardo Ruiz.