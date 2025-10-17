San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior y exige rectificación pública: "Calificaciones impropias"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un contundente comunicado este 16 de octubre de 2025 en el que rechaza las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, quien señaló que "los más violentistas han sido alumnos de nuestra casa superior de estudios".

La Decana de América consideró que esas expresiones son "calificaciones impropias hacia nuestros estudiantes" que afectan la imagen institucional de la universidad, reconocida por formar "grandes profesionales e investigadores que permanentemente vienen destacando en el ámbito académico y científico tanto a nivel nacional como internacional".

En su pronunciamiento, San Marcos subrayó que no tolerará ataques injustificados contra su comunidad universitaria, ni permitirá que se ponga en duda su rol histórico en la formación de ciudadanos comprometidos con el país.

"Exigimos al titular de la cartera del Interior a rectificarse en sus penosas declaraciones, en salvaguarda de nuestra comunidad universitaria y por respeto a la historia de nuestra institución", señala el comunicado.

Comunicado

Reafirma su compromiso con la democracia y el rechazo a la violencia

La universidad más antigua de América también reafirmó su posición frente a la violencia, señalando que "rechaza todos los actos de violencia, sea cual sea su origen".

En el mismo texto, destacó su papel como institución formadora de ciudadanos de bien, guiada por el respeto a los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.

"Como institución formadora de ciudadanos de bien, siempre nos ha caracterizado el respeto por la democracia y la protección de los derechos", enfatizó San Marcos. La casa de estudios recordó que su compromiso es construir "una comunidad justa y equitativa", donde prevalezca el diálogo y la convivencia pacífica.

Llamado a las autoridades del Estado

En la segunda parte del comunicado, la universidad exhortó al Poder Ejecutivo a tomar medidas concretas frente a la inseguridad ciudadana, mencionando problemáticas como el sicariato, la extorsión y los homicidios que ocurren a diario en el país.

Asimismo, invocó al Poder Legislativo a "trabajar para que emitan leyes más acordes a la realidad a la que nos enfrentamos", señalando que el contexto de inseguridad requiere respuestas legislativas responsables y efectivas.

San Marcos reiteró que su misión va más allá de la educación: es también un espacio de reflexión y construcción cívica, donde el conocimiento se pone al servicio del desarrollo nacional.

Finalmente, la Universidad San Marcos reafirmó su compromiso con los valores que, aseguran, la han caracterizado por siglos: el diálogo, el respeto y la formación de profesionales íntegros.