Defensa de Marisel Linares solicita que declare de forma virtual: "Existen amenazas contra su vida"

El abogado de Marisel Linares, Elio Riera, indicó que su patrocinada estaría siendo víctima de amenazas en medio de las investigaciones que se le sigue por el caso Lizeth Marzano. Por ello, pidió al Ministerio Público que su declaración se realice de manera virtual.

Hasta la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria, acudió el letrado Riera para presentar un documento en el que indica que las declaraciones de la periodista Marisel Linares, en el marco del caso Lizeth Marzano, puedan llevarse a cabo cirtulamente debido a que ella viene recibiendo amenazas de diversos números.

Hay que recordar que este pedido llega a un día de la citación que la mujer de prensa tiene programada para este martes 3 de marzo desde las 9 de la mañana en medio de las pesquisas para esclarecer el fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano, en la que además ha sido incluida por la Fiscalía en el presunto delito de encubrimiento.

Además, el abogado de Linares ha solcitado que tras el término de las diligencias, las próximas citaciones puedan desarrollarse en las inmediaciones de una sede fiscal.

"Hay que dejar en cuenta algo muy importante aquí la señorita Marisel Linares no ha cometido ningún delito, no ha encubierto a ninguna persona. Declarará en función a los actos por los que está siendo convocada y en efecto existen amenazas contra su vida las cuales generan un motivo suficiente para pedir que sea virtual (la declaración)", sostuvo Elio Riera.

Acotó que ha presentado documentos que acreditan contra su defendida lo cual consideró que "evidentemente podría lesionar su integridad".

Marisel Linares desconocía que Adrián Villar habría cometido un atropello

