Cinco iglesias del Rímac están en peligro de colapso: Alcalde pide reunión con presidente Balcázar

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, advirtió que al menos cinco iglesias de su jurisdicción podrían colapsar debido a su deterioro. Al respecto, hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, para mantener una reunión y así puedan obtener una solución dicho problema.

Condiciones preocupantes

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el burgomaestre manifestó su preocupación ante esta situación, debido a que el último domingo, 01 de marzo, el atrio central de la histórica Iglesia San Lázaro, ubicada en el distrito del Rímac, se desplomó sobre el altar principal.

En tal sentido, de la Rosas precisó que de las más de 12 iglesias ubicadas en el Rímac, al menos cinco se encontrarían en un serio deterioro, por lo que se podría presentar una emergencia por colapso de las mismas; aquellas están ubicadas por el Centro Histórico de Lima.

"Tenemos más de 12 iglesias (...) El distrito más antiguo del Perú es aquí el Rímac (...) En estas condiciones tenemos cinco iglesias en promedio por ejemplo, Santa Liberata, Virgen del Rosario", dijo a la prensa, este lunes 02 de marzo.

Según detalló el alcalde del Rímac, las iglesias pertenecen al Arzobispado de Lima, con quien mantiene un "buen diálogo y trabajo" en torno a las acciones que se toman sobre dichas propiedades. Es así que, el Ministerio de Cultura habría derivado a Prolima, el mantenimiento y mejora de infraestructura de las iglesias.

Pide reunión urgente con Balcázar

Cabe mencionar que, ante la proximidad de Semana Santa 2026, la cual se conmemorará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, se incrementa la preocupación por el estado de las infraestructuras, debido a que la población tiene la tradición católica de recorrer las siete iglesias en el Centro de Lima.

Es por esto que, el alcalde Néstor de la Rosa hizo un llamado al jefe de Estado, José Balcázar, con la finalidad de que se convoque a una reunión urgente antes de las mencionadas fechas. y así puedan mantener diálogo y entablar medidas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

"Espero tener una reunión con el señor presidente de la República para que también preste atención al Rímac, son más de 4 700 viviendas en condiciones inhabitables, viviendas que datan más de 100 años. Nosotros hemos declarado viviendas inhabitables, pero a donde podemos trasladar a cerca de 30 mil vecinos rimenses", enfatizó el burgomaestre.

En conclusión, el alcalde del Rímac pidió la intervención del Estado peruano ante la seria problemática que existe en las iglesias del distrito, las cuales por su antigüedad se encuentran en deterioro; así lo demostró el reciente colapso en la Iglesia San Lázaro.