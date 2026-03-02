Vigilante muere atropellado por furgón en La Perla: Conductor habría manejado en presunto estado de ebriedad

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito fue registrado esta mañana, en La Perla, Callao. Se trata de un vigilante de 45 años, que perdió la vida tras ser atropellado por un furgón de mudanza, cuyo conductor, según informes preliminares, se encontraría en presunto estado de ebriedad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 02 de marzo, exactamente en la cuadra 7 de la avenida Venezuela en La Perla. Al respecto, se conoció que la víctima fue identificada como Efraín Melgarejo.

El agente de seguridad, de 45 años, culminó su turno, por lo que salió de su centro de labores y en el camino, justamente cuando iba a cruzar la mencionada vía, el vehículo que se dirigía a la avenida Faucett, lo impactó brutalmente contra un muro. Se trató de un furgón de mudanza, el cual habría sido manejado por un varón en presunto estado de ebriedad.

El chofer perdió el control del vehículo, se subió al sardinel y, en un primer momento impactó contra un árbol, para posteriormente atropellar a Melgarejo que, según se conoció, se desempeñaba como trabajador de una fábrica cercana al lugar del trágico accidente.

Cabe mencionar que, el conductor responsable de causar el trágico accidente fue trasladado a la comisaría correspondiente para realizar las acciones de ley y se pueda determinar si estuvo bajo los efectos del alcohol o no.

PNP cercó la zona del accidente

Hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Es así que, procedieron a cercar el lugar en donde ocurrió el accidente. Según se pudo observar, el tránsito en dicha vía fue pausado mientras se realizaban las labores de ley.

Exitosa también asistió a la zona y pudo obtener imágenes de cómo quedó el vehículo responsable del atropello. Este furgón de color blanco terminó con la parte delantera completamente destrozada, por lo que se evidencia la magnitud del impacto. Se espera que se determine la responsabilidad del conductor; cámaras de seguridad serán de ayuda para esclarecer los hechos.

De esta manera, un nuevo accidente vehicular ha dejado una víctima mortal. Se trata de Efraín Melgarejo, quien se desempeñaba como trabajador de una fábrica y, lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a su vivienda tras culminar su turno.