Francesca Montenegro revela el "VERDADERO" motivo por el que terminó con Adrián Villar

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Francesco Montenegro rompió su silencio. La joven influencer reveló por qué terminó su relación con Adrián Villar, quien actualmente es investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano en San Isidro.

¿Por qué terminaron Francesca Montenegro con Adrián Villar?

En medio de las investigaciones y pedido de prisión preventiva, su exnovia Francesca Montenegro decidió sentarse ante las cámaras de televisión y dar detalles de los momentos previos y posteriores al atropello de la campeona nacional en la noche del 17 de febrero. En medio de sus recientes declaraciones, la joven influencer expresó sus condolencias a la familia de Lizeth Marzano.

También abordó por primera vez las razones que la llevaron a poner fin a su relación que llevaba más de un año con Adrián Villar. Según agregó, su ruptura amorosa no fue inmediata ni motivada directamente por el accidente, sino por "los valores" que él no le habría demostrado al momento de enfrentar la tragedia.

Incluso, aseguró que se sintió decepcionada de Adrián Villar, ya que, según detalló, le dijo múltiples mentiras, actuó de manera incorrecta y la involucró en este escándalo que la ha dejado "mal parada" y señalada como alguien que busca "encubrirlo". Francesca Montenegro también precisó que la traicionaron porque desde el minuto cero le pidió junto a su padre que se entregara a la justicia y él le aseguró que lo iba a hacer, pero no fue así.

"Yo le dije desde el momento cero (que se entregue) y es por eso que yo termino con Adrián. No fue en el primer día, porque yo no iba a terminar con él por haber tenido un accidente, sino por los valores que me mostró durante la tragedia: las mentiras que tuve y por la indiferencia de su parte y familia, que en ningún momento pudieron decir que mi padre y yo fuimos los primeros en pedirle que se entregue y que haga lo que la ley mandaba", indicó.

Caso Lizeth Marzano: ¿Adrián Villar se quedó dormido?

Francesca Montenegro, tras asegurar que estuvo a favor de que Adrián Villar asumiera su responsabilidad legal por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano, reveló que el hijo de la pareja de Marisel Linares le contó "que ha tenido un accidente, que ha huido, habla de un scooter, un árbol, que se ha quedado dormido, ha pestañeado".

Posteriormente, la influencer dio a conocer que fue el mismo Adrián Villar, quien le explicó que tras el atropello de Lizeth Marzano huyó y que se dirigió a su casa para cambiarse de indumentaria.

Francesca Montenegro y su decisión en redes

Finalmente, tras esas revelaciones dada el último domingo 1 de marzo, Francesca Montenegro optó por alejarse de la esfera pública y dar de baja a su cuenta de Instagram, en un aparente intento de evitar los cuestionamientos que recayeron sobre ella y su padre al ser captada en un parque junto a Adrián, la periodista y el padre del joven horas después del accidente.

Francesca Montenegro se aleja de las redes sociales en medio de investigaciones contra su expareja, Adrián Villar.

Es así como Francesca Montenegro abordó por primera vez las razones que la llevaron a poner fin a su relación con Adrián Villar, sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva por el caso Lizeth Marzano.