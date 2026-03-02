Ministerio Público atraviesa una de sus peores crisis presupuestales: "Tenemos un déficit de personal al 40%"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña Espinoza, se pronunció sobre la falta de presupuesto que estaría afectando a trabajadores de dicha institución. Según indicó, dicho presupuesto solo cubre el 20% de la necesidad de la Fiscalía.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario indicó que uno de los pilares fundamentales del trabajo fiscal son los trabajadores administrativos debido a que desarrollan una labor de sostener la institución.

En tal sentido, indicó que existe un déficit de personal del 40%, por lo que en varias ocasiones se ha tenido que reemplazar por locadores de servicios; estos prestan labores, sin tener un contrato legal con la entidad. "Ese presupuesto ha sido totalmente reducido", mencionó Hereña.

"Efectivamente, el Ministerio Público viene atravesando una de sus peores crisis presupuestales de la historia. Tenemos un presupuesto que solo alcanza a cubrir el 20% de la real necesitad que tiene el Ministerio Público para poder desempeñar su función", dijo a nuestro medio de comunicación, este lunes 02 de marzo.

De tal modo, Hereña precisó que el recorte presupuestal es de 20%, detallando que este 2026, el Ministerio Público ha recibido más de 2 800 millones de soles para funcionar durante todo el año; sin embargo, de dicho monto casi el 96% es usado solo para pagar planillas y la continuidad operativa de los despachos fiscales.

Es así que, la adquisición de sillas, escritorios y demás quedaría desplazada, por lo que expresó una seria alerta debido a que no son las condiciones adecuadas para realizar un labor fiscal. Esto también existe en el sistema del Instituto de Medicina Legal.

"Hemos tenido la oportunidad de viajar a varios distritos fiscales del país, llevando la labor sindical; sin embargo, hemos visto crudamente la realidad no solamente en el sistema fiscal, sino en el sistema del Instituto de Medicina Legal. Eso es otra cosa para admirar, como es la capacidad de los trabajadores para poder desarrollar sus funciones en esas condiciones", enfatizó el funcionario.

Cabe mencionar que, ante este contexto se prescindiría del personal debido a la falta de presupuesto. Esto afectaría a 4 600 trabajadores del Ministerio Público. Además, indicó que ya se ha reducido un 50% de personal que trabajan como locadores.

Para concluir, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, David Hereña, alertó que el recorte de presupuesto de dicha institución afectaría a miles de trabajadores.