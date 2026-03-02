Fernando Rospigliosi sobre voto de confianza al Gabinete Miralles: "Es necesario tener sensatez y tranquilidad"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el pedido para el voto de confianza por parte del Gabinete de Denisse Miralles, luego de que se estableciera una fecha para el mismo. Al respecto, hizo un llamado a los parlamentarios para mantener la estabilidad política.

Brindó recomendación a parlamentarios

Mediante una conferencia de prensa desde el Parlamento, Rospigliosi reiteró que el próximo miércoles 18 de marzo, el Gabinete de Miralles deberá exponer ante el Pleno, su plan de Gobierno, para lograr obtener la cantidad de votos necesarios ante la cuestión de confianza.

Es así que, el parlamentario recordó las distintas problemáticas que existen en el país, como la emergencia por desastres naturales y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esto, haciendo un llamado a sus colegas para que tomen una decisión con "sensatez", debido a que el Perú estaría atravesando una "situación complicada".

"Es necesario y recomendable tener una la debida sensatez, la debita tranquilidad para mantener la estabilidad, pero será el Pleno del Congreso, el día miércoles 18 (de marzo) el que tenga la última palabra", dijo ante la prensa, este lunes 02 de marzo.

En tal sentido, Rospigliosi brindó detalles sobre lo que fue la reunión entablada, esta mañana, junto a la premier Miralles. Según precisó, la jefa del Gabinete Ministerial le explicó el trabajo actual que se está realizando desde el Ejecutivo ante las problemáticas del país.

Premier Miralles de unión y trabajo firme

Cabe mencionar que, antes de las declaraciones de Rospigliosi, la presidenta del Consejo de Ministros emitió comentarios respecto a dicha reunión. Según precisó, en los próximos días mantendrá distintas reuniones con miembros de las bancadas del Congreso para "generar una agenda de trabajo conjunta". Asimismo, desde su Gabinete, se explicará a detalle, el trabajo que se encuentran realizando, a pesar de su breve inicio de gestión.

Estos temas estarán enfocados en la llegada del fenómeno 'El Niño Costero' y la lucha contra la inseguridad ciudadana. De tal modo, buscan generar un diálogo abierto y estable con el Legislativo para así, "trabajar unidos" a favor de la población.

Miralles reiteró su seguridad en que las bancadas comprendan que deben mantener la unión y así también, se puedan garantizar las elecciones transparentes. Además, reiteró que su Gabinete no tiene color político.

En conclusión, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, hizo un llamado a los parlamentarios para que prioricen la estabilidad política ante el pedido del voto de confianza del Gabinete de Miralles, el cual se realizará el 18 de marzo.