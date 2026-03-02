Presidente Balcázar se reunió con el embajador de EE. UU. en el Perú: Entérate los temas de agenda que abordaron

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, donde abordaron diferentes temas de interés, según informó esta tarde la Presidencia de la República en sus plataformas oficiales.

Es importante señalar que, esta es la segunda vez que se reúnen ambas personalidades. El primer encuentro se llevó a cabo el 20 de febrero en Palacio de Gobierno, donde ambos personajes ratificaron el fortalecimiento de los lazos de cooperación bilateral y reafirmaron el compromiso de ambos países en asuntos de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región.

¿Qué temas abordaron hoy lunes 2 de marzo?

Para este segunda reunión en la sede del Ejecutivo, tanto Balcázar como Navarro aprovecharon la ocasión para "reafirmar la voluntad" de seguir estrechando una "asociación estratégica" entre ambas naciones, con énfasis en "materia de seguridad, defensa y promoción de inversiones estratégicas".

Del mismo modo, el otro tema puesto en agenda fue las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 12 de abril. En ese sentido, puntualizaron sobre la importancia de su desarrollo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, país donde donde se encuentra la mayor cantidad de connacionales votantes.

El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión con el embajador de EE.UU. Bernie Navarro, ocasión en la que se reafirmó la voluntad de seguir estrechando la asociación estratégica entre ambos países, con especial énfasis en materia de seguridad, defensa y... pic.twitter.com/kdTTPJCJCK — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 2, 2026

Vale recordar que, de acuerdo con el Padrón Electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, 1 210 813 de peruanos emitirán su voto desde diferentes partes del mundo.

En el caso del continente americano, se registran 757 697 peruanos habilitados a sufragar. Con referente a Estados Unidos, las ciudades con mayor cantidad de votantes peruanos son: Miami (55 530), Nueva York (47 896) y Los Ángeles (40 180).

Sesión de investidura será el 18 de marzo

Tras una reunión sostenida este lunes 2 de marzo entre el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y Denisse Miralles, finalmente quedó confirmada la fecha de la presentación de la Política General del Estado, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo.

"El Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso de la República. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el próximo 18 de marzo se realizará la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento, en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza", señaló la PCM en sus redes sociales.

De acuerdo con el artículo 82 del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo logrará el voto de confianza con el respaldo del 50 % más uno de congresistas asistentes al Pleno del Parlamento. No obstante, de no recibir el voto de investidura, el Gabinete Ministerial entra nuevamente en "crisis", obligando al presidente Balcázar a nombrar uno nuevo.

Desde el Gobierno esperan lograr con su cometido, para ello, sostendrán sendos encuentros con las diferentes fuerzas políticas del Legislativo.