Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar confesó haberse quedado dormido tras atropello, según Francesca Montenegro

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de las investigaciones en el caso Lizeth Marzano, Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, reveló que el joven le confesó que se quedó dormido tras el atropello que produjo el posterior deceso de la deportista nacional.

Francesca Montenegro explica lo que le dijo Adrián Villar tras el atropello

En una reciente entrevista televisiva, la creadora de contenidos relató los momentos posteriores al accidente que provocó el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares. Sobre ello explicó que el joven se apersonó a su domicilio y que "estaba en estado de shock" y que "sí estaba preocupado".

"Se dirige directamente a mi cuarto, me levanta con la linterna de su teléfono. Él entró a mi casa sin mi permiso y me ha dicho que ha tenido un accidente y que ha venido por la asesoría legal de mi papá porque era el único abogado que conocía en ese momento", detalló en un inicio.

En consiguiente, señaló que le consultó a Villar qué fue lo que sucedió, a lo que refirió que este "no podía hablar" y que le solicitó que vaya a conversar con su papá y su pareja que se encontraban en exteriores de su vivienda y a quienes Francesca afirmó solo haber conocido cuatro veces durante su relación con Adrián.

"Bajo con él, me dice que ha tenido un accidente, me abraza, habla poco, balbucea, yo no entiendo nada. Llego y la primera escena que veo es a Marisel cerca al carro blanco, he curzado con Adrián, el papá se encontraba más lejos (...) Adrián me cuenta que ha tenido un accidente, que ha huido, habla de un scooter, un árbol, que se ha quedao dormido, ha pestañeado", explicó.

Adrián Villar retornó en bicicleta al luagr del atropello de Lizeth Marzano

Posteriormente, la influencer dio a conocer que fue el mismo Adrián Villar, quien le explicó que tras el atropello de Lizeth Marzano huyó y que se dirigió a su casa para cambiarse de indumentaria.

"Ha ido a su casa, se ha cambiado, ha agarrado una bicicleta, ha ido al lugar de los sucesos, eso fue lo que me dijo (Adrián Villar). Que no vio nada, regresó a su casa, llamó a su padre y que después han venido a mi casa porque estaba buscando asesoría legal de mi papá porque era el único abogado que conocían", sostuvo Francesca Montenegro.

El caso Lizetn Marzano va teniendo cada vez más información y recientemente Francesca Montenegro reveló que su ex Adrián Villar le confesó que se quedó dormido tras el atropello de Lizeth Marzano y que lo notó preocupado.