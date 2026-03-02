Padre de Francesca Montenegro emite fuerte acusación contra la familia de Adrián Villar: "Nos han utilizado"

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El padre de la influencer Francesca Montenegro ha emitido una fuerte acusación contra la familia de Adrián Villar debido a que considera que tanto a su hija como a él los han utilizado. Ello, tras el trágico atropello en el que Lizeth Marzano perdió la vida.

"Nos han utilizado"

El progenitor de la creadora de contenidos, Juan Montenegro, concedió una entrevista este lunes 2 de marzo a ATV Noticias en la que brindó mayores detalles de aquella noche del fatídico 17 de febrero en la que perdió la vida la deportista Lizeth Marzano y buscó que el implicado Adrián Villar se entregue a la justicia por el atropello que cometió.

De forma tajante apuntó hacia la familia de la expareja de su hija y los acusó de haber sido utilizado debido a que priorizaron el auto con el que se provocó el accidente antes de entregar al joven de 21 años a las autoridades.

En primer lugar, aclaró la razón por la que Villar pasó un buen rato dentro de su domicilio tras buscar su asesoría legal tan solo horas después de haber colisionado contra Marzano.

Al respecto, sostuvo que la razón se debía a que estaban esperando a la madre del acusado que estaba viniendo desde el sur para tarerle ropa a su hijo, pero que de acuerdo a los videos mostrados en televisión se muestra que la mamá de Adrián Villar estaba próxima a la vivienda de Montenegro.

"A nosotros nos han usado, esa es la palabra. Nos han utilizado ¿para qué? No lo sabremos, felizmente hay muchas llamadas telefónicas en las cuales se sabrá a quién llamó, por qué llamó. (¿Para qué lo usaron?) Seguramente para decirle o tenerle una hora a este joven en mi casa y yo no sé para qué fines", manifestó tajantemente.

"Lo iba a poner a derecho"

En consiguiente, Juan Montenegro reveló que pretendía "poner a derecho" a Adrián Villar luego de que este le explicó que había cometido un accidente, pero sin explicar que una persona resultó siendo víctima producto de este.

"Este señor cuando entró a mi casa, entró bajo esa condición. Yo lo iba a poner a derecho y evitar todo este sufrimiento que ve. Gracias a los medios de comunicación el público conoce cómo es el vía crucis de las personas que accidentan y que no se ponen a derecho", sentenció.

