Defensoría del Pueblo exige atención integral para adolescente víctima de violencia en el Liceo Naval

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el caso de violencia en agravio de un adolescente de la Institución Educativa Liceo Naval "Almirante Guise" y señaló que intervino para verificar que las autoridades competentes adopten medidas destinadas a proteger los derechos fundamentales del estudiante.

A través de un comunicado, la institución remarcó que, debido a la gravedad de los hechos, la víctima debe recibir atención especializada y acompañamiento tanto médico como psicológico, evitando cualquier situación que pueda generar una nueva afectación durante el proceso de atención.

Piden protección y retorno a un entorno seguro

La Defensoría sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la recuperación integral del adolescente y el acompañamiento de su entorno familiar.

"la víctima reciba atención inmediata que garantice el restablecimiento de su salud física y psicológica, con acompañamiento especializado que evite cualquier forma de revictimización, y con el debido acompañamiento de su familia" , indicó.

Asimismo, el organismo defensorial señaló que también deben adoptarse medidas para asegurar la continuidad educativa del estudiante bajo condiciones adecuadas.

"Deben adoptarse las medidas respectivas a efectos de garantizar que su derecho a la educación se restablezca en un entorno seguro, donde se respeten sus derechos y se protejan, sobre todo, su integridad y dignidad", precisó.

En paralelo, la Defensoría expresó su preocupación por la respuesta de la institución educativa frente a las advertencias realizadas previamente por los padres de familia.

"Resulta preocupante la falta de atención oportuna de la Institución Educativa, pese a las alertas formuladas por los padres de familia", señaló.

#Lima 📢 | 🚨 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗔𝗗𝗢𝗟𝗘𝗦𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗗𝗨𝗖𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗢 𝗡𝗔𝗩𝗔𝗟



Frente al execrable... pic.twitter.com/nZKKWvfVr2 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 18, 2026

Piden investigar responsabilidades

Respecto a las acciones que deberán seguirse, la Defensoría del Pueblo sostuvo que corresponde determinar si existieron responsabilidades en los distintos ámbitos. Según el comunicado, "corresponde investigar en el ámbito administrativo la conducta de las autoridades del Liceo Naval «Almirante Guise»".

Del mismo modo, indicó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán intervenir dentro de sus respectivas competencias. La institución precisó que ambas entidades deberán "investigar y establecer las responsabilidades del personal y de los estudiantes involucrados" en el marco de la justicia juvenil.

La Defensoría también recordó que los casos de violencia sexual en espacios educativos ya fueron materia de análisis en el Informe Defensorial N.° 217. El documento recoge información obtenida tras la supervisión de 7506 instituciones educativas públicas de nivel primario. Entre sus resultados, se identificaron 925 casos de estudiantes víctimas de violencia sexual reportados por 504 colegios durante el periodo 2022-2023.

Además, el informe reveló que el 63 % de docentes carecía de herramientas para realizar un adecuado acompañamiento socioafectivo, situación que, según la Defensoría, evidencia deficiencias en la prevención y atención de la violencia escolar.

El organismo recordó que el Estado tiene el deber de brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 4 de la Constitución. También mencionó el Plan de Salud Mental en Instituciones Educativas "Salud Mental en tu Cole" 2025-2026 y señaló que el reciente caso evidencia la necesidad de supervisar su cumplimiento.

La Defensoría del Pueblo pidió que las autoridades actúen con celeridad y transparencia, priorizando la protección del adolescente y evitando su revictimización. Además, anunció que continuará supervisando el caso hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes y se garantice una atención integral para la víctima.