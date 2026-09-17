Ministro de Justicia anuncia que nuevo subsistema contra la extorsión iniciará en La Libertad en octubre

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, anunció ante el Senado que este mes de octubre comenzará a operar en La Libertad un nuevo subsistema especializado para combatir la extorsión. Esta estrategia interinstitucional, junto con los esfuerzos del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, busca frenar el avance de la criminalidad en la región.

La estrategia conjunta llegaría a Lima Norte

El titular del sector mencionó que la iniciativa se expandirá poco a poco a otras jurisdicciones que también tengan altos índices de criminalidad, como Lima Norte.

"Ayer me he reunido con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte porque precisamente él nos ha pedido tener en el distrito judicial esta experiencia, habida cuenta de que también es la zona de Lima donde hay mayor incidencia", manifestó el ministro Álvarez.

Por otro lado, el ministro destacó que su gestión impulsará la Defensa Pública mediante la creación de una superintendencia. El objetivo es garantizar un sistema equilibrado que proteja los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los procesados.

Además, reveló ante la comisión legislativa que existe un proyecto en marcha para edificar dos nuevos centros penitenciarios en la ciudad de Huacho, obras que podrían financiarse y ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos para acelerar su construcción.

Ministro de Justicia busca incorporar personal sin cuestionamientos

Álvarez, anunció que la nueva gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), liderada por Abraham Lescano, priorizará la designación de funcionarios 'intachables' y con amplia experiencia.

Según detalló el titular del sector, la estrategia consistirá en conformar un equipo que combine a especialistas externos en materia de seguridad con funcionarios y exfuncionarios de la institución que posean un historial limpio de cualquier investigación.

En paralelo, el ministro informó sobre las recientes intervenciones conjuntas con las Fuerzas Armadas en diversos penales del país en donde se incautaron drogas, armas blancas y una antena. Advirtió una probable filtración de información por parte del personal en la cárcel de 'El Milagro', ya que allí no se hallaron objetos ilícitos, motivo por el cual dicho recinto recibirá un tratamiento especial.

No obstante, para mitigar el hacinamiento, propuso reactivar el programa 'Cárceles Productivas' con el respaldo del sector privado, permitiendo que reclusos no violentos aprendan oficios para su futura reinserción.