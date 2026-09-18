Carabayllo: hombre es asesinado de al menos 10 balazos y se presume de un ajuste de cuentas

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos durante la noche del último jueves en el distrito de Carabayllo. El crimen ocurrió en una zona de La Cumbre, donde vecinos alertaron sobre una intensa balacera y la presencia de una víctima tendida en plena vía pública.

Asesinato por presunto ajuste de cuentas

Según testigos, alrededor de las ocho de la noche, sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta la calle Miguel Grau y dispararon en más de 10 ocasiones contra el hombre. Al menos seis proyectiles impactaron en el cuerpo de la víctima, quien perdió la vida en el acto.

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En la escena del crimen fueron encontrados 11 casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la cantidad de disparos efectuados durante el violento ataque registrado en esta zona de Carabayllo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Su cuerpo fue trasladado hacia la Morgue Central de Lima, mientras los agentes continúan recopilando información que permita determinar las circunstancias del asesinato y establecer la identidad de los responsables del crimen.

La primera hipótesis que maneja la Policía es que se trataría de un ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada como parte de las investigaciones. Ante lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron su preocupación y exigieron mayor presencia policial, además de constantes operativos para garantizar su seguridad.

🔴🔵 Carabayllo: Asesinan de 10 balazos a hombre en La Cumbre



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Capturan a comercializador de droga en Carabayllo

La Policía Nacional del Perú capturó a un hombre identificado como Luis Eduardo Vera, de 68 años, conocido bajo el alias 'Maestro Roshi', en el distrito de Carabayllo. El sujeto tendría una presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades policiales indicaron que el detenido estaría involucrado con el tráfico ilícito de drogas. Hay que mencionar que el sujeto capturado habría purgado previamente condena de nueves meses en el penal de Lurigancho por el citado delito.

Además, trascendió que tras recuperar su libertad continuó relacionado con las actividades ilícitas en la zona norte de Lima Metropolitana y según fuentes de la Policía Nacional sería el presunto cabecilla de la banda delincuencial denominada Los Fantasmas del Norte.

Durante la diligencia policial, las fuerzas del orden hallaron a dos personas en el interior del inmueble. Una de ellas fue identificada como Marlos Mendoza Salinas, de 30 años, conocido bajo el alias de 'Gil'. A este tipo la Policía le atribuye la presunta distribución de sustancias ilícitas.