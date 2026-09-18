Lideresa Awajún rechaza expresiones de ministro de Justicia por caso Condorcanqui: "Las violaciones no son culturales"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Rossmery Pioc, presidenta de la Comunidad de Mujeres Awajún, rechazó las expresiones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, al señalar que ningún caso de abuso sexual se puede justificar ni mucho menos es ancestral.

Cuestiona expresiones del ministro de Justicia

En primer lugar, señaló que los casos de violencia sexual y VIH Sida se han incrementado en esta localidad. Al respecto, enfatizó que las autoridades y operadores de justicia no han brindado resultados ante esta grave situación.

"Cuando nosotras denunciamos eran 524 denuncias en el 2024, sin embargo, hoy en día tenemos 1440 casos que se han incrementado (...) tenemos que entre 12 a 19 años son 195, pero también tenemos menores de 8 y 9 años que están contagiadas con VIH Sida ellas no están en esa lista", sostuvo.

Bajo esa premisa, precisó que los casos de menores de edad que han adquirido la enfermedad de transmisión sexual son un 80% y que los casos nuevos son 195. Al ser consultada sobre lo manifestado por el titular del Ministerio de Justicia quien afirmó que las violaciones a niñas indígenas tienen "origen cultural", cuestionó tajantemente dicha expresión.

"Para él es cultural porque no ha leído la cultura general del país, desconoce el Perú profundo, no conoce nuestra cosmovisión indígena y más que todo hay un empelotamiento entre los ministerios porque no tienen la capacidad de asumir esta problemática. Ese es el pretexto que este gobierno está buscando porque no han podido solucionar este caso", objetó.

Añadió que cuando la Comisión de la Organización de los Estados Americanos llegó a la zona de Condorcanqui para evaluar los casos de abuso las autoridades respondieron que no cuentan con presupuesto para solucionar el problema.

No obstante, Rossmery Pioc enfatizó que no es cuestión de dinero sino que "se debe atender a las víctimas" y señaló que el Estado "no está llegando en los territorios donde realmente deberían llegar".

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Denuncia internacional contra el ministro de Justicia

Tras lo manifestado por el integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta quien sostuvo que los casos de abuso a niñas indígenas tiene "origen cultural", la lideresa Awajún cuestionó dichas expresiones y resaltó que dichas violaciones "están haciendo mucho daño" y que los derechos humanos tienen que estar presentes para defender a las víctimas.

"Nosotras como organización nos vamos a posicionar y denunciar proque cuando denunciamos por primera vez lo casos de violencia sexual no lo hicimos en Perú, sino levantamos en París para que recién en el Perú se escuche".

La dirigente cuestionó la falta de acciones nacionales frente a esta problemática y anunció que impulsarán una denuncia internacional ante la gravedad de las declaraciones.

En conclusión, Rossmery Pioc, presidenta de la Comunidad de Mujeres Awajún, rechazó las expresiones del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, al señalar que ningún caso de abuso sexual en Condorcanqui tiene justificación cultural.