DNI: Reniec habilita nuevas sedes a nivel nacional para realizar citas y trámites

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras darse a conocer la nueva modalidad de Reniec de reservar citas para realizar trámites asociados a la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) en 13 nuevas sedes a nivel nacional.

Reniec habilita nuevas sedes

Las nuevas sedes que iniciarán atención mediante citas desde el lunes 21 de setiembre son Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Asimismo, los ciudadanos ya pueden reservar sus citas en la página web de Reniec para acudir a estos centros de atención.

📌 #NotaDePrensa | Los ciudadanos ya pueden reservar su cita para realizar sus trámites del DNI en 13 sedes del Reniec. Sin embargo, varios aún no conocen el procedimiento para realizar la reserva en la página web de la institución.



✅ Por ello, la entidad registral explica en... pic.twitter.com/cm6yfnfHoy — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 18, 2026

Sedes habilitadas para trámites con cita

Para dar a conocer a la población los lugares autorizados a los que podrán asistir luego de realizar su trámite de cita vía online, Reniec ha habilitado el siguiente enlace donde se registra las direcciones de cada sector del territorio nacional.

Ancash

Cajamarca

Apurímac

Arequipa

Cusco

Lima

Ica

Estas sedes se suman los locales que ya atienden con cita. En Lima, se encuentran los centros de atención de Cercado de Lima, Jesús María, Independencia y Miraflores.

¿Cómo reservo una cita para emitir mi DNI?

Paso 1: El ciudadano debe pagar por el trámite de DNI que realizará. Si no paga, la página de Reniec no le permitirá agendar su cita .

El ciudadano debe pagar por el que realizará. Si no paga, la página de Reniec no le permitirá . Paso 2: Ingresar a la web de Gestor de Citas de Reniec, rellenar sus datos personales, validar y agendar cita.

Ingresar a la web de rellenar sus datos personales, validar y agendar cita. Paso 3: Seleccionar en el Tipo de servicio: Trámite de DNI/DNIe . Luego, elegir el trámite que desea realizar (duplicado, renovación o actualización de datos del DNI).

Seleccionar en el Tipo de servicio: . Luego, elegir el trámite que desea realizar (duplicado, renovación o actualización de datos del DNI). Paso 4: Escoger una de las sedes habilitadas para atención con citas, escribir un correo electrónico y validar. Luego, ver en el correo el código de validación , que deberá ser copiado y pegado en la página web.

Escoger una de las para atención con citas, escribir un correo electrónico y validar. Luego, ver en el correo el , que deberá ser copiado y pegado en la página web. Paso 5: Por último, seleccionar la fecha y hora de atención para acudir a la sede elegida.

Usuarios que están exonerados de las citas en Reniec

El Reniec informó que no es necesario que las personas con discapacidad y madres gestantes agenden citas para realizar sus trámites de DNI en las nuevas sedes habilitadas, debido a que serán atendidas de manera preferencial.

Teniendo en cuenta eso, los usuarios que deseen recoger sus documentos, también podrán acudir sin cita, solo por orden de llegada.

Finalmente, con estas nuevas sedes autorizadas a nivel nacional, el Reniec brinda mayores facilidades para realizar citas y trámites relacionados con el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI).