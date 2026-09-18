Vanessa López hace advertencia a prometida de 'Tomate' Barraza: "Que escoda a la prima y la cuñada"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa López volvió a referirse a su expareja, Carlos 'Tomate' Barraza, luego de conocer que el cantante se comprometió con su actual pareja, una joven venezolana identificada como Roscarlys. La modelo reaccionó con sarcasmo ante la noticia y cuestionó la rapidez con la que ambos habrían decidido dar este importante paso en su relación.

Vanessa se burla del compromiso de su ex

Durante su conversación con 'Magaly TV La Firme', Vanessa no ocultó su sorpresa por el compromiso de 'Tomate' y lanzó irónicos comentarios sobre la futura boda. Incluso, minimizó la celebración al señalar que imaginaba una ceremonia sencilla y cuestionó, de manera sarcástica, algunos aspectos relacionados con la actual pareja de su expareja.

"Le salió una chica básica. No creo que pida mucho. Seguro se pide su vestido de Shein, se van a la muni y se casan", dijo.

Asimismo, López contó que conoció a Roscarlys durante el velatorio de la madre de 'Tomate' Barraza. Según relató, en aquella oportunidad la vio atendiendo a los asistentes y nunca imaginó que terminaría convirtiéndose en la futura esposa del cantante. Por ello, aseguró que le sorprendió conocer que ambos habían llegado al compromiso.

Vanessa hace llamativa advertencia

Por otro lado, Vanessa recordó que meses atrás 'Tomate' le habría manifestado que no creía nuevamente en el amor, que no estaba interesado en nadie y que tampoco tenía intenciones de volver a casarse. En ese sentido, consideró llamativo que poco después apareciera Roscarlys y que la relación avanzara rápidamente hasta un compromiso.

"En enero me decía que no creía en el amor, que no le interesaba nadie, que no se volvería a casar y no sé de dónde salió (ella)", agregó.

Finalmente, la modelo sorprendió al advertirle a la joven venezolana que tenga cuidado con las mujeres de su entorno familiar. López aseguró que su expareja tendría antecedentes de involucrarse con familiares de sus parejas y mencionó que, en su caso, habría tenido un acercamiento con una sobrina.

"Que esconda a la cuñada. Fiona Dos. Que escondan a la vecina, a la prima. Tú sabes que 'Tomate' tiene antecedentes de meterse con la familia. En mi caso se metió con una sobrina mía (...) Que venga la cuñada, pero no la metas a tu casa, porque tú volteas y asu", sentenció.

Es así que, Vanessa López no dejó pasar el compromiso de 'Tomate' Barraza y aprovechó para recordar episodios de su pasado sentimental. Aunque reaccionó con sarcasmo ante la nueva etapa del cantante, también dirigió una advertencia a Roscarlys, a quien recomendó mantenerse atenta y cuidar los límites con sus familiares para evitar posibles situaciones incómodas.