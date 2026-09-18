Montevideo City Torque se burla de Cienciano tras dejarlo fuera de la Sudamericana: "El Papá de América"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano le dijo adiós a la Copa Sudamericana luego de irse goleado frente al Montevideo City Torque en cuartos de final. Pero la eliminación no fue todo, pues el elenco uruguayo decidió burlarse del 'Papá' con una publicación que encendió la pradera en redes.

Montevideo City Torque goleó a Cienciano

El sueño del Papá de meterse de nuevo entre los cuatro grandes de la Sudamericana se fue al agua. El equipo cusqueño cayó por 3-0 ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario de Uruguay y quedó eliminado en los cuartos de final del torneo continental.

El cuadro uruguayo llegaba bien agrandado pues había ganado sus seis partidos en la liga local y encima se había tumbado a todos en sus cuatro duelos en casa por la Sudamericana.

Por su parte, el 'Papá' había descansado en la Liga1 y tenía la ilusión de volver a las semifinales, como ocurrió en el 2003.

Durante los primeros 45, el 'Papá' le puso el pecho a los ataques locales y tuvo un par para adelantarse. Pero a los 38 minutos, Salomón Rodríguez aprovechó un balón suelto en el área para meter el 1-0, aprovechando que Ítalo Espinoza no la pudo despejar bien.

En el segundo tiempo, Montevideo City Torque salió con todo y complicó al equipo cusqueño. A los 57 minutos, Rodríguez volvió a aparecer para marcar de cabeza y poner el 2-0, resultado que igualaba la llave en el marcador global.

El 'Papá' buscó reaccionar y la tuvo clara con Neri Bandiera, pero la pelota se desvió y pasó rozando el palo. Cuando daba la impresión de que el partido quedaba ahí, cayó el estacazo final.

Sobre los 92 minutos, Nahuel Da Silva metió el 3-0 para abrochar el boleto uruguayo a la semifinal, donde les toca medir fuerza con el Atlético Mineiro.

Montevideo City Torque se burla de Cienciano

Pero la historia no terminó con el pitazo final. Tras conseguir su clasificación, Montevideo City Torque recurrió a sus redes sociales para lanzar una indirecta a Cienciano que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

Las cosas claras. pic.twitter.com/sHQf1PGgov — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) September 18, 2026

El club uruguayo compartió una fotografía de sus jugadores celebrando la victoria, acompañada de la frase "El Papá de América". Como si eso fuera poco, en la descripción de la publicación escribió: "Las cosas claras".

La publicación no tardó en generar reacciones, especialmente entre los seguidores del equipo cusqueño, quienes respondieron con todo en los comentarios. Algunos usuarios cuestionaron al cuadro uruguayo y hasta le recordaron que todavía no ha ganado el torneo.

"Quedan afuera en la próxima fase", "Primero llenen una tribuna", "Dile a tus hinchas que ya no estamos en pandemia" y "No ganaron nada aún", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Así, Montevideo City Torque eliminó a Cienciano de la Copa Sudamericana con un contundente 3-0 y luego se burló del cuadro cusqueño con su publicación de "El Papá de América".