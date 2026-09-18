Influencer genera polémica tras pedir donaciones para reparar su computadora y superar su meta económica

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La solicitud de ayuda económica de un influencer para reparar su computadora generó polémica en redes sociales. Aunque su campaña logró superar ampliamente la meta establecida, varios internautas cuestionaron que recurriera a sus seguidores para cubrir un gasto relacionado con la herramienta que utiliza para crear contenido y desarrollar su trabajo.

¿Cuánto dinero recaudó el influencer?

Alejandro Flores, quien cuenta con cerca de 789 mil seguidores en TikTok y alrededor de 40 mil en Instagram, explicó que una descarga eléctrica había provocado daños en su computadora. El desperfecto afectó principalmente la fuente de poder y algunos componentes de la tarjeta madre, por lo que necesitaba reemplazarlos.

Según explicó el creador de contenido, un amigo que se dedica a reparar computadoras logró que el equipo funcionara temporalmente mediante un procedimiento de emergencia. Sin embargo, esta solución no era definitiva y debía cambiar las piezas afectadas para recuperar completamente su herramienta de trabajo.

Ante esta situación, Flores decidió abrir una campaña en GoFundMe para reunir el dinero necesario. El influencer estableció una meta de 11 mil 500 pesos (aprox 2261 soles) y explicó a sus seguidores que la computadora era fundamental para continuar produciendo contenido. Además, señaló que en ese momento no contaba con los recursos suficientes para asumir el gasto.

La respuesta de parte de su comunidad fue favorable y terminó superando ampliamente sus expectativas. La campaña consiguió reunir más de 18 mil pesos, una cantidad considerablemente mayor al objetivo inicial. De esta manera, Flores logró obtener los recursos que había solicitado para solucionar los problemas técnicos de su computadora.

Críticas por pedir dinero

Sin embargo, el resultado de la campaña también provocó una ola de críticas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que un creador independiente no tuviera un fondo de emergencia destinado a cubrir reparaciones o reemplazos relacionados con su principal herramienta de trabajo.

Asimismo, otros internautas consideraron que Flores debería buscar fuentes alternativas de ingresos para afrontar el gasto. Incluso hubo quienes plantearon que podía vender algunos de sus objetos personales antes de solicitar dinero a sus seguidores. Estos comentarios fueron acompañados por críticas particularmente duras hacia el influencer.

"¿Me estás diciendo que no puede trabajar en otra cosa y comprarse hasta un CPU?", "¿Y la de buscar un empleo no te la sabes? Entiendo que no está obligado a nadie a donarle", "Hay que ser tremendo estúpido para no tener un fondo de ahorro para reinvertir en tu chamba", comentaron.

En medio de la controversia, Flores también recordó que anteriormente había recibido apoyo de sus seguidores para realizar un documental y aseguró que aquellos recursos fueron utilizados para ese proyecto. Aunque la campaña cumplió y superó su objetivo económico, la situación abrió un debate entre quienes respaldaron su pedido y quienes cuestionaron su decisión de solicitar donaciones.