RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Entrevista con Exitosa

Tomás Gálvez calificó a Delia Espinoza de "resentida" por rechazar su designación en el MP: "Puede hablar cualquier cosa"

Durante diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que las críticas de parte de Delia Espinoza hacia su persona, provienen de un tipo de "resentimiento" al haber sido destituida de la Fiscalía.

Tomás Gálvez calificó a Delia Espinoza de "resentida"
Tomás Gálvez calificó a Delia Espinoza de "resentida" (Composición Exitosa)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, Tomás Gálvez, se pronunció en torno a las declaraciones de Delia Espinoza sobre su reciente designación como fiscal de la Nación. Al respecto, precisó que dichas críticas responderían a un "resentimiento" de parte de la extitular del Ministerio Público.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal de la Nación arremetió contra Espinoza, quien recientemente fue elegida como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Gálvez cuestionó la capacidad de Espinoza para referirse a situaciones que ocurran en el Ministerio Público.

"Delia Espinoza acaba de ser destituida por funciones contrarias al Ministerio Público y a la administración de justicia (...) Ella ha dejado de ser fiscal de la Nación, entonces obviamente ella está absolutamente resentida y ella no es tan ecuánime que digamos, más el resentimiento, en esas condiciones ya puede hablar cualquier cosa, ya ni vale la pena responderle", dijo a nuestro medio, este miércoles 25 de marzo.

Nota en desarrollo...

Colegio de Abogados de Lima rechaza nombramiento de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación
Lee también

Colegio de Abogados de Lima rechaza nombramiento de Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación

Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas es elegido nuevo fiscal de la nación por la Junta de Fiscales Supremos
Lee también

Ministerio Público: Tomás Gálvez Villegas es elegido nuevo fiscal de la nación por la Junta de Fiscales Supremos

Temas relacionados Delia Espinoza Ministerio Público Tomás Gálvez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA