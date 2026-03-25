Tomás Gálvez calificó a Delia Espinoza de "resentida" por rechazar su designación en el MP: "Puede hablar cualquier cosa"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Tomás Gálvez, se pronunció en torno a las declaraciones de Delia Espinoza sobre su reciente designación como fiscal de la Nación. Al respecto, precisó que dichas críticas responderían a un "resentimiento" de parte de la extitular del Ministerio Público.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el fiscal de la Nación arremetió contra Espinoza, quien recientemente fue elegida como decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Gálvez cuestionó la capacidad de Espinoza para referirse a situaciones que ocurran en el Ministerio Público.

"Delia Espinoza acaba de ser destituida por funciones contrarias al Ministerio Público y a la administración de justicia (...) Ella ha dejado de ser fiscal de la Nación, entonces obviamente ella está absolutamente resentida y ella no es tan ecuánime que digamos, más el resentimiento, en esas condiciones ya puede hablar cualquier cosa, ya ni vale la pena responderle", dijo a nuestro medio, este miércoles 25 de marzo.

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