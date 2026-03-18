Delia Espinoza rechaza continuidad de las 'leyes procrimen' desde el CAL: "Vamos a insistir para que se deroguen"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, brindó una entrevista este miércoles 18 de marzo a Exitosa, tras haber sido elegido nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) el último de fin de semana, al vencer en segunda vuelta a Humberto Abanto.

La flamante representante del gremio de abogados de la capital no fue ajena a la crisis política y de inseguridad que a diario atenta contra la población, responsabilizando ambas graves situaciones al Congreso de la República, institución que en diciembre del 2025 la inhabilitó de la función pública por 10 años.

Impulsará la derogatoria de las leyes conocidas como 'procrimen'

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", la extitular del Ministerio Público anunció que, en el marco de sus funciones, ahora desde del CAL, impulsará la derogatoria del conglomerado de cuestionadas leyes llamadas también 'procrimen'. En ese sentido, advirtió su peligrosidad, al señalar que "en su mayoría" serán revisadas para ser puestas a debate.

"Las decisiones a nivel político, eso no incumbe a un gremio que se encarga de ser la voz, la conciencia jurídica no solo de Lima, sino también de la nación. Donde entramos a tallar es en los aspectos netamente legalistas; es decir, temas de proyectos de ley, que están en curso o que ya fueron dados, estas leyes denominadas 'procrimen'. Nosotros vamos a seguir impulsando que se revisen para que sean derogadas, las que tienen que derogarse, me temo que son casi todas", puntualizó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En exclusiva con Exitosa, la electa decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, aseguró que el gremio impulsará la revisión de las denominadas "leyes pro crimen", con el objetivo de que sean derogadas. "Me temo que son casi todas", precisó.... pic.twitter.com/rr9TLPr3ac — Exitosa Noticias (@exitosape) March 18, 2026

Sobre los motivos que la hicieron postular al decanato del CAL, Espinoza Valenzuela sostuvo que "fue invitada" por un un grupo de abogados, a fin de liderar a su institución, mientras continúa con su batalla que le permita finalmente regresar a la Fiscalía de la Nación, figura que asegura que ocurrirá, pero no en el corto o quizá mediano plazo.

CAL se pronunció al respecto en octubre de 2025

Es importante recordar que, esta no es la primera ocasión que la máxima autoridad del CAL solicita una revisión a las leyes 'procrimen'. En octubre del 2025, el gremio exhortó al Congreso y al Gobierno a realizar una "profunda reflexión" sobre los criticados dispositivos, puesto que, serían el denominador común de la actual crisis de seguridad que vive el país.

"La solución pasa por derogar las normas que han debilitado el sistema penal y de justicia, conforme lo propone el Proyecto de Ley N.º 12158/2025-CAL, elaborado por el Colegio de Abogados de Lima junto con la sociedad civil, con el propósito de restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los peruanos", expresa la entidad.

El pronunciamiento fue en el contexto de las protestas contra el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte, la cual cobró la vida del joven artista Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, en la plaza Italia.

Bajo su gestión, Delia Espinoza asegura que continuará con el objetivo de poner un alto a las leyes que, en más de una ocasión, han sido exigidas a ser pasadas al archivo por parte de la población por su vulnerabilidad al debido proceso.