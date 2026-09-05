Delincuentes disparan contra centro médico en Los Olivos: Policía inicia investigación tras atentado

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra un centro médico ubicado en el distrito de Los Olivos, de acuerdo a los primeros reportes de la Policía. Las autoridades vienen realizando las investigaciones respectivas.

Disparan contra centro médico en Los Olivos: Esto se sabe

La criminalidad y la inseguridad ciudadana vuelve a ser un tema de discusión tras revelarse que dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un centro médico en Los Olivos. De acuerdo a la información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho se habría registrado en la madrugada de este sábado 5 de septiembre, precisamente en la avenida Beta.

El reporte policial informa que dos delincuentes encapuchados y vestidos de negro llegaron a bordo de la moto lineal hasta la avenida Beta, cruce muy cerca de la avenida Tomás Valle.

Una vez posicionados, a pocos metros del establecimiento, uno de los sujetos desciende del vehículo, saca su arma y abre fuego contra el negocio en más de nueve ocasiones. Tras cometer el ataque, el facineroso regresó a la motocicleta y escapó junto con su cómplice.

Según pudo constatar nuestra reportera, los balazos dañaron las ventanas del establecimiento e incluso las mamparas que cubren el ingreso del centro médico terminaron volando hasta caer en la berma central, en plena vía pública. En una de las lunas se puede observar más de cuatro impactos de bala.

Mampara terminó en plena vía pública tras atentado contra centro médico en Los Olivos.

Policía del Perú investiga ataque a centro médico

Policía de la Comisaría PNP Sol de Oro se apersonaron hasta la zona del atentado para iniciar con las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer el móvil del atentado. No se descarta que se trate de un caso de extorsión contra el centro médico en Los Olivos. Sin embargo, esta versión todavía deberá ser corroborada.

Los agentes del orden acordonaron la zona para evitar la alteración de posibles evidencias que ayuden a identificar a los delincuentes que abrieron fuego contra el negocio. Se reportó que, pese a la cantidad de disparos, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Vecinos preocupados por la inseguridad en Lima Norte

Tras el atentado contra el centro médico en la avenida Beta, en Los Olivos, los vecinos expresaron su temor y preocupación debido a que los disparos se realizaron en un espacio urbano transitado. En ese sentido, exhortaron a las autoridades mano dura para establecer leyes que ayuden a la lucha contra la criminalidad y extorsiones en el país.

Delincuentes dispararon contra centro médico para brevetes, el sábado 5 de septiembre.

El caso se suma a otros hechos de violencia registrados en Los Olivos. En marzo de 2026, otro centro médico que otorga certificados para la emisión de brevetes, de la jurisdicción fue atacado con cerca de 23 disparos.

En ese sentido, el atentado contra el centro médico en Los Olivos mantiene en alerta a vecinos y comerciantes de la zona. La Policía viene realizando las investigaciones que determinen la identidad de los delincuentes que dispararon contra ese negocio en la madrugada de este sábado 5 de septiembre.