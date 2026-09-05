Freddie Mercury: 80 años del nacimiento de la legendaria voz de Queen

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un día como hoy pero hace 80 años nació Farrokh Bulsara, a quien el mundo conoció como Freddie Mercury. Se crió entre Zanzíbar y la India, pero al pisar Inglaterra se convirtió en una leyenda viva del rock con Queen.

De Farrokh Bulsara a Freddie Mercury

Nacido en Zanzíbar un 5 de septiembre del 1946 y criado en India, Freddie Mercury tuvo que migrar a Inglaterra en 1964 tras la revolución.

Ya instalado en Inglaterra, estudió diseño gráfico y de a pocos comenzó a meterse en el ambiente musical. No fue de un día para otro, pero su camino lo llevó directo a una banda que cambiaría la historia del rock para siempre.

En 1970 se incorporó a Smile, agrupación formada por Brian May y Roger Taylor. Poco después se sumó John Deacon y aquella formación terminó convirtiéndose en Queen.

Desde el inicio, Mercury dejó claro que no quería hacer lo mismo que todos. Su poderosa voz se mezclaba con el piano, las armonías vocales, el glam, el hard rock, la música clásica y una puesta en escena cargada de teatralidad. Así, Queen encontró un sonido propio.

Freddie Mercury hizo historia en el rock

Con el paso de los años, canciones como "Bohemian Rhapsody", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now", "Radio Ga Ga" y "Another One Bites the Dust" terminaron formando parte de la historia de la música.

Pero lo de Freddie no era solamente cantar. El hombre sabía cómo plantarse sobre un escenario. Sus movimientos, gestos y personalidad lograban que miles de personas terminaran siguiendo cada uno de sus pasos.

Queen también se convirtió en uno de los grandes grupos del llamado rock de estadios. En 1981, la banda llegó a reunir a unas 231 mil personas en São Paulo, Brasil, una cifra que en ese momento fue un récord mundial.

Y de pronto se vino el plato fuerte de su carrera: el icónico Live Aid de 1985. Con solo 19 minutos sobre el escenario de Wembley, Freddie y Queen reventaron el estadio con sus clásicos y regalaron un concierto inolvidable que pasó a la historia.

Freddie Mercury y su aventura musical

Mercury tampoco se quedó tranquilo dentro de Queen. Su curiosidad artística lo llevó a probar otros caminos y en 1985 lanzó "Mr. Bad Guy", su primer álbum como solista.

Dos años más tarde cumplió su sueño de cantar al lado de Montserrat Caballé. De ese juntó nació "Barcelona", una mezcla de pop y ópera que terminó siendo el tema bandera de los Juegos Olímpicos del 92.

Esa etapa dejó claro que Freddie podía moverse entre distintos estilos sin perder su esencia. Rock, pop, ópera, teatro y otras expresiones artísticas podían convivir perfectamente en su mundo.

Freddie Mercury murió a los 45 años

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, debido a una enfermedad relacionada con el sida. Un día antes había confirmado públicamente que padecía VIH.

Su partida causó una enorme conmoción y, al año siguiente, grandes figuras de la música se reunieron en Wembley para rendirle homenaje. De aquel tributo también nació el Mercury Phoenix Trust, organización dedicada a la lucha contra el VIH y el sida.

Pero su legado no murió ahí. Freddie volvió a romperla con la película "Bohemian Rhapsody" de 2018, que enganchó a millones de jóvenes con su historia.

A 80 años del nacimiento de Freddie Mercury, la legendaria voz de Queen continúa presente a través de sus canciones, sus conciertos y el recuerdo de millones de seguidores.