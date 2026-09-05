Precio del dólar HOY en Perú: Revisa el tipo de cambio para este sábado 5 de septiembre

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando comprar o vender dólares, lo ideal es saber antes cuál es el precio de esta divisa y el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este sábado 5 de septiembre hoy en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para evitar afectaciones a tu economía.

Dólar hoy en Perú: ¿a cuánto cotiza el 5 de septiembre?

Revisar el precio del dólar hoy es importante para las personas que necesitan comprar o vender esa moneda extranjera en Perú. Por ejemplo, quienes tienen que pagar una deuda, realizar una compra en dólares, enviar dinero al exterior o adquirir productos importados pueden verse afectados por las variaciones del tipo de cambio.

Pues bien, el valor de la divisa estadounidense frente al sol responde principalmente a la oferta y demanda, por lo que el precio puede variar, además de otros factores como la política monetaria de EE. UU., las tasas de interés internacionales, el comportamiento de los mercados financieros, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), incertidumbre política y económica local.

Debido a su entorno fluctuante, te revelamos cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar en Perú, de acuerdo al portal oficial de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país, para identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación con esa divisa hoy, 5 de septiembre.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY, 4 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio este viernes? Lee también COMPRA VENTA S/3,360 S/3,369

Estos datos muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, viernes 4 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3,355 y la venta correspondía a S/3,365.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy en Perú

También resulta relevante para quienes reciben ingresos en dólares o mantienen ahorros en esta moneda, ya que una variación de la cotización modifica su equivalencia en soles. En ese sentido, identificar a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú, te permitirá comparar las tasas y tomar decisiones más acertadas.

Por ello, te revelamos cuál es el precio del dólar paralelo u 'Ocoña', también conocido como dólar de la calle. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, su valor es el siguiente para esta mañana:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,350 | Venta S/ 3,370.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy.

Así cerró el dólar ayer, 4 de septiembre, según el BCRP

El BCRP publica información diaria sobre el tipo de cambio, incluyendo las cotizaciones interbancarias de compra y venta y las series correspondientes al cierre de ayer, 4 de septiembre.

De acuerdo a su portal oficial, el dólar cerró el viernes con un valor de 3,3610 tras haber iniciado la jornada en 3,3620. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en 3,3651, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de 3,3680 y un mínimo de 3,3620.

En ese sentido, conocer el precio del dólar hoy en Perú permite tomar mejores decisiones financieras y evitar afectaciones a tu bolsillo en la apertura de la jornada del sábado 5 de septiembre.