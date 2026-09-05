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Medida contra el crimen

Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad y refuerza control penitenciario

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad, ubicados en Tacna, Pasco, Lima y La Libertad.

Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales
Gobierno declara estado de emergencia en cinco penales Presidencia

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/09/2026

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El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad del país, como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios. La medida alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de doscientos metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

La medida busca fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar las acciones de control dentro de los centros de reclusión ante la amenaza que representan las organizaciones criminales que operan desde las cárceles.

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