Minsa realizará campaña gratuita contra el cáncer infantil HOY sábado 5 de septiembre en Chorrillos

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) realizará este sábado 5 de septiembre una campaña gratuita de salud infantil en Chorrillos, como parte de la Semana de Concientización del Cáncer Infantil.

La actividad busca acercar diversos servicios médicos a las familias y, principalmente, generar conciencia sobre la importancia de detectar oportunamente posibles señales de esta enfermedad.

Campaña contra el cáncer infantil en Chorrillos hoy

La jornada se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Bosque Encantado de Fátima, ubicado en la avenida Defensores del Morro, en Chorrillos. La iniciativa está dirigida a las familias y busca convertir la prevención y la información en herramientas para proteger la salud de los niños.

El Minsa hizo un llamado a participar de esta actividad bajo el lema "Unidos por la salud de nuestros pequeños", destacando que el cáncer infantil puede enfrentarse de mejor manera cuando existen acciones oportunas para identificar posibles signos de alerta.

La Semana de Concientización del Cáncer Infantil busca precisamente fortalecer este conocimiento entre las familias y recordar que la información puede convertirse en una herramienta fundamental para actuar a tiempo.

La actividad de este sábado representa, además, una oportunidad para que los padres reciban orientación directamente de profesionales de la salud y conozcan los servicios disponibles para la atención de sus hijos.

¡Unidos por la salud de nuestros pequeños! 💛



El #CáncerInfantil es una batalla que podemos ganar si actuamos a tiempo. Te invitamos a ser parte de la campaña por la Semana de Concientización del Cáncer Infantil, un espacio dedicado a informar, prevenir y apoyar.



Este sábado 5... pic.twitter.com/RSDUcqYsGl — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 3, 2026

Servicios gratuitos para las familias

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a diferentes prestaciones orientadas a la atención y prevención de enfermedades en los menores. Entre los servicios anunciados se encuentran pediatría, vacunación, consejería sobre cáncer infantil y Seguro Integral de Salud (SIS).

La jornada también contará con una campaña de donación de sangre, una iniciativa que busca promover la solidaridad y la importancia de contar con unidades disponibles para pacientes que requieren transfusiones.

A ello se sumarán sesiones educativas sobre el manejo de mochilas de emergencia y el lavado de manos, dos aspectos fundamentales para reforzar hábitos de prevención y preparar a las familias frente a situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

De esta manera, la actividad no se limitará únicamente a brindar atención médica, sino que también ofrecerá orientación para que padres y cuidadores puedan adoptar medidas preventivas en la vida cotidiana.

Exámenes gratis de detección de cáncer.

Uno de los principales mensajes de la campaña es la importancia de no ignorar cambios o señales que puedan presentarse en la salud de los niños. La detección temprana permite que los especialistas evalúen oportunamente cualquier signo de alarma y determinen si es necesario realizar estudios adicionales.

La campaña del Minsa busca acercar la prevención a las familias y reforzar un mensaje clave: detectar el cáncer infantil a tiempo puede salvar vidas. Por ello, este sábado 5 de septiembre, los padres podrán acudir con sus pequeños al Bosque Encantado de Fátima, en Chorrillos, para acceder a servicios gratuitos, orientación médica y actividades educativas.